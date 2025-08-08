В Павлодаре намерены возродить сеть пунктов приема макулатуры, чтобы обеспечить сырьем новое бумажное производство

Точки роста
55
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

В областном центре ежегодно собирается до 150 тыс. тонн бытового мусора, почти пятая часть из которого – бумага, пригодная для переработки. Сегодня в регионе есть вполне конкретные планы по созданию на полигоне ТБО мусоросортировочного комплекса. Но помимо этого, расширяется и уже действующее предприятие – ТОО «Завод Гофротара», где почти 20 лет выпускают продукцию из трехслойного гофрокартона.

фото Валерия Бугаева

Потребители по всему Казахстану давно оценили за высокое качество легкую, но прочную павлодарскую упаковку – коробы, ящики, лотки, крафт-пакеты, бугорчатую прокладку для яиц и многие другие вспомогательные элементы. Только вот основная доля сырья для такого производства сегодня импортируется из России, что существенно влияет на себестоимость. Хотя мощнос­ти ТОО «Завод Гофротара» позволяют производить до 2 млн квадратных метров гофротары в месяц, из-за дороговизны сырья объемы выпуска ограничены на уровне 100–200 тыс. квадратных метров.

Чтобы снизить зависимость от импорта и расширить действую­щее производство, руководство предприятия намерено построить еще один завод – по переработке макулатуры в продукцию высокого качества. Бумагу и картон под брендом QazRoyalPak начнут выпускать через полтора года.

– Благодаря государственным программам поддержки бизнеса создаем завод на территории специальной экономической зоны «Павлодар», ориентировочно в начале 2027 года планируем запуск, – говорит директор ТОО «Завод Гофротара» Гульнара Кайдарова.

Реализация проекта будет осуществляться при поддержке Фонда развития промышленности и фонда «Даму». Его общая стои­мость оценивается в 16,7 млрд тенге, из них 5,8 млрд – это собственные инвестиции, остальное – заемные средства. Как рассказала Гульнара Кайдарова, инициаторы объездили много предприятий Китая, Турции, где есть аналогичные производства, чтобы создать для Павлодара оптимальный проект. Оборудование закупают в лизинг – поставка намечена на начало 2026 года, монтаж и пуско­наладка займут еще около полугода.

Под проект выделен земельный участок площадью 20 га, получены все необходимые технические условия для строительства и запуска производственного процесса полного цикла. По заверениям инвестора, завод будет почти полностью автоматизированным, здесь установят самое современное оборудование, например, линию по выпуску бумаги высотой почти с шестиэтажный дом и длиной около 172 м. На территории разместят также цеха, склады, очистные сооружения и ремонтную зону, газовую котельную, которая будет работать на сжиженном газе от Павлодарского нефтезавода, расположенного неподалеку. Вода будет использоваться оборотно – примерно 20 кубов в час – и очищаться на месте.

Проектная мощность нового предприятия – более 60 тыс. тонн бумаги и картона в год. Это в том числе удешевит уже существующее производство гофротары, соответственно, увеличатся мощности, поднимется конкурентоспособность. Сегодня на действующем заводе трудятся около 160 человек, новое подразделение бумажного холдинга создаст свыше 300 новых рабочих мест, например, только на участке бумагоделательной машины будут работать около 190 сотрудников.

Экономический эффект должен ощутить и малый бизнес, у которого будет возможность соз­дать пункты сбора макулатуры у жителей области, организаций и предприятий. Таким образом, проект не только направлен на локализацию производства и импортозамещение, но и решает давнюю экологическую проблему региона, возрождая вторичную переработку бумажного мусора.

#Павлодар #переработка #ТБО #макулатура #Завод Гофротара

