В Мангистауской облас­ти реализуется проект «Көшбасшылар керуені» («Караван лидеров»), направленный на развитие лидерских компетенций членов общественных советов, депутатов и представителей гражданского сектора.

Фото Молдир Амангельдиевой

Одним из ключевых этапов стал трехдневный Study Tour в Астану. В состав делегации вошли 15 активных представителей гражданского общества Мангистауской области. Поездка позволила им изучить работу госорганов изнутри, обсудить с представителями власти актуальные вопросы регионального развития и расширить сеть профессиональных контактов.

В программе – лекция основателя Alem University Гульмиры Курганбаевой, посвященная стратегическому развитию регионов Казахстана, встречи в Сенате и Мажилисе Парламента, Минис­терстве культуры и информации по темам поддержки гражданского общества и развития общественных советов.

По мнению участников и организаторов, программа Study Tour позволила усилить взаимодейст­вие между представителями гражданского общества и государственными учреждениями, дала новый импульс развитию общественных инициатив в Мангистауской области. Проект реализуется по заказу управления информации и общественного развития региона и организован ОЮЛ «Гражданский альянс Мангистауской области». Основная его цель – укрепление потенциа­ла активных граждан, повышение эффективности институтов гражданского общества.

В рамках проекта проводятся обучающие мероприятия для членов областных и районных общественных советов, гражданских активистов и представителей некоммерческого сектора. В результате гражданские активис­ты усиливают свои лидерские, правовые и коммуникационные навыки, что способствует развитию общественного контроля и повышению вовлеченности населения в процесс принятия государственных решений.

– В наши дни усиливается роль гражданского общества и растет потребность в открытом диалоге между населением и госорганами, – говорит координатор проекта «Көшбасшылар керуені» Молдир Амангельдие­ва. – Члены общественных советов – это активные граждане, которые представляют интересы общества и влияют на развитие своих регионов. Их голос важен, потому что через их участие формируется прозрачное, ответственное и эффективное управление.

