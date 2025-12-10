В поддержку гражданских инициатив Проекты 13 декабря 2025 г. 1:40 2 Игорь Прохоров Старший корреспондент отдела культуры В Мангистауской области реализуется проект «Көшбасшылар керуені» («Караван лидеров»), направленный на развитие лидерских компетенций членов общественных советов, депутатов и представителей гражданского сектора. Фото Молдир Амангельдиевой Одним из ключевых этапов стал трехдневный Study Tour в Астану. В состав делегации вошли 15 активных представителей гражданского общества Мангистауской области. Поездка позволила им изучить работу госорганов изнутри, обсудить с представителями власти актуальные вопросы регионального развития и расширить сеть профессиональных контактов. В программе – лекция основателя Alem University Гульмиры Курганбаевой, посвященная стратегическому развитию регионов Казахстана, встречи в Сенате и Мажилисе Парламента, Министерстве культуры и информации по темам поддержки гражданского общества и развития общественных советов. По мнению участников и организаторов, программа Study Tour позволила усилить взаимодействие между представителями гражданского общества и государственными учреждениями, дала новый импульс развитию общественных инициатив в Мангистауской области. Проект реализуется по заказу управления информации и общественного развития региона и организован ОЮЛ «Гражданский альянс Мангистауской области». Основная его цель – укрепление потенциала активных граждан, повышение эффективности институтов гражданского общества. В рамках проекта проводятся обучающие мероприятия для членов областных и районных общественных советов, гражданских активистов и представителей некоммерческого сектора. В результате гражданские активисты усиливают свои лидерские, правовые и коммуникационные навыки, что способствует развитию общественного контроля и повышению вовлеченности населения в процесс принятия государственных решений. – В наши дни усиливается роль гражданского общества и растет потребность в открытом диалоге между населением и госорганами, – говорит координатор проекта «Көшбасшылар керуені» Молдир Амангельдиева. – Члены общественных советов – это активные граждане, которые представляют интересы общества и влияют на развитие своих регионов. Их голос важен, потому что через их участие формируется прозрачное, ответственное и эффективное управление. #проекты #Көшбасшылар керуені #Караван лидеров