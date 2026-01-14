Решать проблемы системно

Промежуточные итоги реализации проекта «Қауіпсіз өңір» («Безопасный регион») и задачи на предстоящий период были обсуждены на расширенном совещании с участием представителей местной исполнительной власти, право­охранительных и надзорных органов, а также депутатов Сената и Мажилиса Парламента. Напомним, что по инициативе прокуратуры области проект, направленный на улучшение криминогенной ситуации, был запущен в марте прошлого года. Он предполагает создание благоприятной и безопасной среды, исключающей предпосылки к совершению правонарушений.

Как отметил аким Западно-Казах­станской области Нариман Турегалиев, за короткое время проект показал свою эффективность. Усилено взаимодействие между ведомствами, установлены современные системы видеонаблюдения, расширен спектр профилактической работы. В результате криминогенная ситуация в регионе стабилизировалась, по ряду направлений достигнуты положительные изменения.

Так, по итогам первого квартала прошлого года показатель снижения общей преступности в областном цент­ре составил 2%, а по итогам года – 7,9%. В 23 населенных пунктах отказались от продажи алкогольной продукции, в результате чего в девяти сельских округах в 2025-м не зарегист­рировано ни одного преступления. Поэтому работа по проекту будет продолжена системно и комплексно.

Влияет даже освещение

Примеры прямой взаимосвязи благоустройства общественных пространств и криминогенной обстановки привел аким Уральска Мурат Байменов. Так, решен вопрос освещенности двух магистральных улиц города, в 24 дворах установлено 386 светильников.

Особое внимание уделено безопас­ности территорий рядом с организациями образования. Были выявлены неосвещенные участки, заброшенные объекты, где потенциально могут быть совершены правонарушения. В результате в этих местах установили 193 новых светильника, на семи участках обустрое­ны тротуары, а также автостоянки перед тремя школами, на 11 уложены искусственные дорожные препятствия. В 53 школах города установлены камеры видеонаблюдения, которые подключены к Центру оперативного управления департамента полиции. По 16 школам для установки дополнительных светильников на прилегающих территориях разрабатывается сметная документация.

Для повышения безопасности дорожного движения светофоры будут установлены на восьми перекрестках с устройствами вызова пешеходов на нерегулируемых переходах. На шести улицах на светофорные объекты планируется установить программное обеспечение автоматизированной системы управления дорожным движением. Проведена работа по регист­рации и учету бесхозных зданий, в областном центре их выявлено 33. Их огородили, по некоторым принято решение о сносе.

Определяя направления дальнейшей реализации проекта, в прокуратуре области предложили включить в план мероприятий по благоустройству еще около 600 пунктов, касающихся реновации зданий, скверов, дорог, тротуаров, установки систем освещения.

Комплексный проект охватывает также решение проблем семейно-бытового насилия, незаконной миграции, снижения уголовных и административных правонарушений. Но, как отметил прокурор ЗКО Нурбек Уласбекулы, отдельные вопросы можно урегулировать лишь внесением изменений в законодательную базу.

– В сводках фигурируют одни и те же клубы, – озвучил проблему прокурор ЗКО. – Дея­тельность наиболее криминогенного клуба в Уральске приостановлена. Однако владелец заведения, пользуясь пробелами в законодательстве, возоб­новил ее через аффилированных лиц. По такой же схеме восемь алкомаркетов продолжили реализацию алкогольной продукции.

«Цифра» на страже правопорядка

Острыми и наболевшими назвал прокурор проблемы подростковой преступности и суицидов среди несовершеннолетних. Фиксации рос­та вымогательств среди студентов способствовали инициированные прокуратурой области оперативные мероприятия, благодаря которым изобличили преступников. Это позволило многим студентам без страха посещать занятия.

Прокуратурой подготовлен проект «Безопасное поколение», ориентированный на маргинальную молодежь. В его рамках будут проработаны воп­росы занятости подростков, создание бесплатных секций и кружков, планируется внедрение цифрового надзора путем мониторинга деструктивного контента, проверки успеваемости и другие мероприятия.

На крайние меры детей зачастую толкает отсутствие поддержки и понимания в семье, невозможность самостоятельно справиться со стрессом. Для изучения психоэмоционального состояния несовершеннолетних в октяб­ре 2025-го внедрили проект «Цветной маршрут», в рамках которого проводится анкетирование учащихся по воп­росам, разработанным школьными психологами.

Искусственный интеллект сразу же обрабатывает ответы, определяя три зоны эмоциональной уязвимости: зеленую (норма), желтую (умеренный эмоциональный риск) и красную (высокий эмоциональный риск). Если раньше это занимало недели, то сейчас – считаные минуты. В декабре проект презентовали в Генеральной прокуратуре, и по результатам всем регионам поручено использовать его в работе.

Еще один проект с использованием искусственного интеллекта под названием «Защитим детей вместе» подразу­мевает внедрение в системы видеонаб­людения организаций образования в тестовом режиме программы для выявления опасных ситуаций, агрессивного поведения и изучения эмоционального состояния учащихся. Всего прокуратурой области разработано 13 проектов.

Указом Президента страны 2026-й объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Данная инициатива направлена на поднятие на качественно новый уровень системы государственного управления, в том числе механизмов обеспечения общественной безопасности и порядка.

В этой связи широкое использование возможностей цифровых технологий и ИИ в рамках проекта «Безопасный регион» повышает эффективность работы по предупреждению преступлений, оперативному реагированию и раннему выявлению правонарушений. К примеру, в прошлом году систему видеонаблюдения Уральска усилили 300 комплексами с элементами ИИ, которые не только фиксируют право­нарушения, но и распознают лица, автомобильные номера. А после запус­ка умных камер на одном из рынков города хищения на его территории полностью прекратились.

– За прошлый год зарегистрировано 272 факта краж в крупных торговых точках. Мы неоднократно поднимали этот вопрос перед бизнес-сообществом, однако не находили понимания, поскольку для установки умных камер требовались значительные финансовые средства, – отметил прокурор ЗКО. – Теперь для внедрения искусственного интеллекта в систему видеонаблюдения не требуются большие ресурсы. Поэтому прошу предпринимателей активней модернизировать систему безопасности в торговых точках.