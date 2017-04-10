В рамках приватизации на продажу в этом году выставят 280 госорганизаций – МНЭ РК
Жания Уранкаева
В рамках комплексного плана приватизации в текущем году на продажу будут выставлены 280 организаций. Об этом на заседании Правительства заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отметил в своем выступлении Сулейменов, Министерством финансов совместно с государственными органами и организациями, а также национальными управляющими холдингами проводится большая работа по активизации процесса приватизации.
"По состоянию на 1 апреля текущего года переутверждены графики и разработаны дорожные карты по реализации каждого объекта. В результате в этом году будут выставлены на продажу 280 организаций, в 2018 году – 84", – проинформировал Тимур Сулейменов.
Также министр сообщил, что в 2019–2020 годах на IPO/SPO будут выведены 8 крупнейших активов страны (из них 14 топовых объектов). Среди них: АО "Эйр Астана", АО НАК "Казатомпром", АО "Казахтелеком", АО "НК "КазМунайГаз", АО "Казпочта", АО "Самрук-Энерго", АО "НК "Қазақстан темір жолы", АО "НК "ТауКен Самрук".
"Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики приняты решения по способу реализации 22 активов из топ-64, в том числе 8 компаний республиканской собственности и 14 компаний АО "ФНБ "Самрук-Казына", а также по 157 активам фонда из 215, подлежащих передаче в конкурентную среду", – заключил Сулейменов.