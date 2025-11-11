В РК подключат ИИ для выявления поддельных рецептов на лекарства

88

Министерство здравоохранения планирует активно использовать искусственный интеллект для оптимизации процессов лекарственного обеспечения и повышения безопасности. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Министерство планирует использовать искусственный интеллект (ИИ) при планировании и своевременной доставке лекарственных средств. ИИ также будет использоваться для выявления поддельных рецептов», — рассказал Тимур Муратов.

Вице-министр отметил, что работа по внедрению ИИ реализуется в рамках поручений Президента по масштабной цифровизации отрасли. Благодаря интеграции систем выписки электронных рецептов и лекарственного обеспечения в медицинских информационных системах, время оформления рецепта сократилось в 2 раза.

Кроме того, в рамках проекта «Социальный кошелек» уже осуществлена выписка более 10 млн электронных рецептов в 708 медицинских организациях с использованием цифровых механизмов, таких как «e-Densaulyq», «Halyk», «БСК», Face ID и SMS-коды.

#лекарства #ИИ #рецепт

