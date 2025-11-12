Тройня родилась в Актюбинской области

Вес новорожденных составил 1600, 1670 и 1490 граммов, рост у всех одинаковый - 35 см

Фото: акимат Актюбинской области

Малышам дали имена Әдемі, Сұлу и Әміре. Радость семьи Лайыковых разделил аким Шалкарского района Жанболат Жидеханов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области 

Тройняшки родились в семье 27-летних Аслана Лайыкова и Ляззат Жоламановой - жителей города Шалкар. Малыши появились на свет на 31-й неделе беременности. У молодой семьи уже есть 5-летний сын и 3-летняя дочь. 

Вес новорожденных составил 1600, 1670 и 1490 граммов, рост у всех одинаковый - 35 см. Дети родились с разницей в несколько минут.

Более месяца малыши находились под пристальным наблюдением врачей областного перинатального центра и получали необходимое лечение.

В настоящее время состояние малышей и матери хорошее.  Аким района Жанболат Жидеханов в своем поздравлении пожелал многодетной семье благополучия и вручил памятный подарок.

