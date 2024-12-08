В столичном районе «Сарыарка» газифицирован еще один участок

Энергетика
16

До конца года ожидается запуск газа для оставшихся абонентов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В столице газифицировали малоэтажные дома по адресам: улица Кендала, 6 и 8 района «Сарыарка», сообщает официальный сайт столичного акимата.

По данным управления энергетики Астаны, в проекте учтены 30 улиц с охватом 137 абонентов, которые ранее не были газифицированы. Строительство газораспределительных сетей завершено полностью.

«Строительно-монтажные работы проходили под строгим техническим надзором. Все работы были завершены в установленные сроки», — отметил Асет Сулейменов, представитель подрядной компании.

Сегодня голубое топливо начало поступать по адресам: ул. Кендала, 6 и 8.

«Это счастливый момент в нашей жизни! Вместе с газом пришло тепло и счастье в наш дом. Ранее мы использовали электрические и угольные котлы для отопления, и теперь нам не придется беспокоиться. Дома батареи очень теплые, горячая вода работает в штатном режиме», — одна из жительниц газифицированного дома.

До конца года ожидается запуск газа для оставшихся абонентов.

Ранее акиматом завершено строительство двух очередей газификации, что позволило обеспечить подключение потребителей в районах Сарыарка (ж/м Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок и в старой части города в районе ул. Потанина) Алматы (ж/м «Железнодорожный», Промышленный, Юго-Восток правая сторона, Юго-Восток левая сторона, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, а также в двух микрорайонах «Акбидай», «Казахауыл») Есиль (к/г Велла вилдж, ж/к Куршавель, Фэмэли таун, Фэмэли парк) и Нура (ж/к Будапешт, Космик Сити).

Также было выполнено строительство подводящих сетей газа к газовым тепловым станциям «Туран», «Тельмана», «Юго-Восток» и к жилым массивам «Уркер», «Пригородный», «Family Village», «Ондирис», «Кирпичный».

#Астана #энергетика #газификация

Популярное

Все
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
Шавкат Рахмонов победил Иана Гэрри решением судей в со-главном событии UFC
Елена Рыбакина получит водительские права в ОАЭ
Глава государства поздравил с победой Шавката Рахмонова
Президент Сирии Асад, вероятно, покинул Дамаск
В столице стартовал республиканский турнир по шинкиокушинкай каратэ
Определены победители конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» 2024 года
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Лица старого Уральска
Осужден руководитель ветеринарной службы Туркестанской области
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Предки Чингисхана из рода мугул
Деликатесы по скромной цене
Казахский музыкально-драматический театр имени Абая отмечает 90-летие
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
Казахстанские аграрии заключили соглашения с компаниями КНР на 1 млрд долларов
Денежные перевод граждан облагаться налогом не будут – МНЭ
Женщина, потратившая годы на поиски настоящих родителей, обнаружила, что давно дружит с отцом в фейсбуке
У здания парламента в Тбилиси произошли новые столкновения
В Приаралье строят солнечную и ветряную электростанции
Еще один жилой массив Астаны подключили к газу
Пример мужества, стойкости и долга
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Детская железная дорога открылась в области Абай
Где купить соғым в Астане
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды

Читайте также

Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Солнечные панели установят возле одной из школ Караганды
Некоторым казахстанцам предоставят скидку на товарный газ
В КМГ сделали заявление по ситуации в Озенмунайгазе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]