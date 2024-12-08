В столичном районе «Сарыарка» газифицирован еще один участок

До конца года ожидается запуск газа для оставшихся абонентов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В столице газифицировали малоэтажные дома по адресам: улица Кендала, 6 и 8 района «Сарыарка», сообщает официальный сайт столичного акимата.

По данным управления энергетики Астаны, в проекте учтены 30 улиц с охватом 137 абонентов, которые ранее не были газифицированы. Строительство газораспределительных сетей завершено полностью.

«Строительно-монтажные работы проходили под строгим техническим надзором. Все работы были завершены в установленные сроки», — отметил Асет Сулейменов, представитель подрядной компании.

Сегодня голубое топливо начало поступать по адресам: ул. Кендала, 6 и 8.

«Это счастливый момент в нашей жизни! Вместе с газом пришло тепло и счастье в наш дом. Ранее мы использовали электрические и угольные котлы для отопления, и теперь нам не придется беспокоиться. Дома батареи очень теплые, горячая вода работает в штатном режиме», — одна из жительниц газифицированного дома.

До конца года ожидается запуск газа для оставшихся абонентов.

Ранее акиматом завершено строительство двух очередей газификации, что позволило обеспечить подключение потребителей в районах Сарыарка (ж/м Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок и в старой части города в районе ул. Потанина) Алматы (ж/м «Железнодорожный», Промышленный, Юго-Восток правая сторона, Юго-Восток левая сторона, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, а также в двух микрорайонах «Акбидай», «Казахауыл») Есиль (к/г Велла вилдж, ж/к Куршавель, Фэмэли таун, Фэмэли парк) и Нура (ж/к Будапешт, Космик Сити).

Также было выполнено строительство подводящих сетей газа к газовым тепловым станциям «Туран», «Тельмана», «Юго-Восток» и к жилым массивам «Уркер», «Пригородный», «Family Village», «Ондирис», «Кирпичный».