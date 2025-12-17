15 декабря 2025 года в городе Тайынша (Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область) состоялся запуск первого в стране опытно-промышленного производства строительных экологичных плит из некормовой части соломы. Новая технология открывает возможности для экологичного строительства, утилизации сельскохозяйственных отходов и развития местного производства. Это также позволит развить казахстанское наукоемкое производство и повысить импортозамещение в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ЕНУ

В церемонии запуска производства приняли участие представители Северо-Казахстанской области и Тайыншинского района, Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, сельскохозяйственных предприятий региона, инвесторы проекта, а также представители сферы образования и науки.

Запускаемое в Тайынше производство представляет собой опытно-промышленную линию по выпуску экопанелей и прессованных строительных плит из некормовой части соломы. Это наукоёмкая технология, разработанная учёными ЕНУ в рамках мегагранта по созданию инжинирингового центра. На линии будут производить первые партии экологичных плит, предназначенных для строительства и теплоизоляции. Производство позволяет перерабатывать местное сырьё — некормовую солому — в востребованные строительные материалы.

Показатели прочности, влагостойкости и огнеупорности изделий под товарным знаком KZ.ECO desk подтверждены испытаниями в аккредитованных лабораториях. При этом стоимость продукции в полтора-два раза дешевле аналогов (ДСП, OSB) при сохранении высокого уровня качества. Разработка запатентована в Казахстане («Казпатент») и одобрена международной системой патентования РСТ.

Несмотря на наличие в Казахстане предприятий по выпуску древесно-стружечных плит, основное сырье (древесина) до сих пор импортируется. В отличие от них прессованные экоплиты под товарным знаком KZ.ECO desk производятся исключительно из аграрных отходов, что позволяет не только снизить зависимость от импорта сырья и обеспечить более низкую цену конечной продукции, но и дать новый импульс развитию местного агропромышленного и производственного потенциала, а также наукоемких производств, стремящихся к коммерциализации научных разработок.

По результатам испытания в лаборатории учеными получены экспериментальные прототипы. Интерес к продукции подтверждается приглашениями на международные выставки и предложениями инвесторов.

Причина расположения производства в Тайынше связана с наибольшей концентрацией соломенных отходов в регионе. К тому же район обладает развитой логистической инфраструктурой, включая железнодорожные пути, что упрощает дистрибуцию готовой продукции.

Открытие производства станет драйвером роста для всего района. Проект создаст новые рабочие места, усилит индустриализацию Тайыншинского региона и привлечет дополнительные инвестиции, формируя новые точки экономического роста.

Проект реализуется Строительно-техническим инжиниринговым центром Евразийского национального университета при поддержке инвесторов и в сотрудничестве местными исполнительными органами власти, что обеспечивает комплексный подход к развитию производства и его интеграцию в региональную экономику.

«Этот проект подтверждает, что университетская наука способна создавать реальные, востребованные технологии, которые вносят вклад в развитие региональной экономики и способствуют укреплению конкурентоспособности казахстанской продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке сбыта. Этот шаг поднимает роль и уровень университета не только в качестве научно-образовательного, но и как центра инноваций, способного трансформировать исследования в реальные промышленные решения.

Стоит отметить, что проект полностью соответствует приоритетам, обозначенным в стратегических инициативах Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по соз­данию технологического коридора «от науки к бизнесу», коммерциализации научных разработок и формированию экспортоориентированных производств на основе отечественных материалов и технологий», - отметил ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.

Заместитель акима Северо-Казахстанской области Канат Дузелбаев на церемонии запуска производства подчеркнул:

«Данный проект объединяет в себе сразу несколько важных направлений – внедрение современных технологий и рациональное использование сельскохозяйственных ресурсов. Это явный пример эффективного сотрудничества науки и производства. Уверен, что данный завод станет образцом инновационного производства и точкой роста для района».

Аким Тайыншинского района Берик Альжанов отметил, что внедрение научных разработок в производственные процессы играет ключевую роль в социально-экономическом развитии региона:

«Внедрение научных разработок в производственные процессы имеет стратегическое значение, поскольку повышает производственную эффективность за счет применения современных технологий, автоматизации и оптимизации производственных затрат. К тому же, это обеспечивает конкурентоспособность предприятий, позволяя им выпускать продукцию более высокого качества и снижать себестоимость», - сказал спикер.

В продолжение договоренностей, достигнутых в ходе запуска производства, ЕНУ и акимат Тайыншинского района подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Руководитель проекта, PhD, ассоциированный профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Асель Джексембаева обратила внимание на то, что выпуск наукоемкой строительной продукции «KZ.ECO desk» - первый и единственный в стране промышленный объект такого профиля, не имеющий аналогов на отечественном рынке, стартует коммерциализация научной разработки Евразийского национального университета. Молодой ученый сообщила о заключенных контрактах, что подтверждает высокий рыночный интерес к материалу как к экологичной, экономичной и импортозамещающей альтернативе традиционным строительным решениям.

«Этот проект охватывает весь путь - от лабораторных исследований до запуска опытно-промышленного производства и реализует ожидаемые результаты, обеспечивая «полный цикл» Программы Комитета науки МНВО и согласуется с Посланием Президента РК о важности развития наукоемких производств и коммерциализации научных разработок для устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности Казахстана», - заключила ученый ЕНУ.

При успешной дальнейшей реализации проекта планируется расширение производства в южных, юго-восточных регионах, где есть сырье.

Стоит отметить, что в рамках мегапроекта по созданию Строительно-технического инжинирингового центра под руководством Асель Джексембаевой ведутся прикладные исследования по 19 научно-техническим разработкам. В проекте задействована команда из 70 ведущих ученых, инженеров и международных экспертов.