В ЦКР разъяснили правила «дня тишины» и проведения опросов в день референдума

Референдум
Член Центральной комиссии референдума Ляззат Сүйіндік напомнила о ключевых требованиях законодательства, регулирующих проведение агитации и публикацию результатов опросов общественного мнения в преддверии республиканского референдума, сообщает Kazpravda.kz

Фото: ЦКР

По её словам, согласно пункту 4 статьи 7 Конституционного закона «О республиканском референдуме», агитация запрещается в день, предшествующий голосованию, а также непосредственно в день проведения референдума.

«Завтра в 00:00 завершается агитационный период. С этого момента наступает так называемый «день тишины». Это означает, что 14 марта и непосредственно в день голосования 15 марта любая агитация запрещена. Данные требования установлены законодательством и обязательны для соблюдения всеми участниками электорального процесса», - подчеркнула Ляззат Сүйіндік.

При этом ранее размещённые печатные агитационные материалы и плакаты, находящиеся вне помещений для голосования, могут оставаться на прежних местах.

Отдельно Ляззат Сүйіндік остановилась на правилах проведения опросов общественного мнения.

Согласно статье 7-1 Конституционного закона «О республиканском референдуме», такие опросы проводятся с соблюдением требований, установленных Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан».

В частности, пункт 9 статьи 28 данного закона запрещает публикацию в средствах массовой информации и на онлайн-платформах результатов опросов общественного мнения, прогнозов итогов референдума и иных исследований, связанных с референдумом, в течение пяти дней до дня голосования и непосредственно в день голосования.

«Закон также устанавливает чёткие требования к проведению опросов в день голосования. Они не могут проводиться внутри помещений или пунктов для голосования. Такие опросы допускаются исключительно на выходе из помещений участковых комиссий и только юридическими лицами, которые предварительно уведомили Центральную комиссию референдума», - отметила Ляззат Сүйіндік.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за нарушение вышеуказанных требований предусмотрена административная ответственность.

#референдум #ЦКР #День тишины

