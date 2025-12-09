В Усть-Каменогорске при взрыве электропечи пострадал ребенок

Происшествия
98
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

По предварительной версии, причиной нештатной ситуации стало отключение электроэнергии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В областном центре Восточного Казахстана 28-м районе в результате взрыва котла длительного горения травмы легкой степени получил восьмилетний ребенок, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как рассказали в пресс-службе областного управления по чрезвычайным ситуациям, взрыв повредил в доме межкомнатную перегородку. По предварительной версии, причиной нештатной ситуации стало отключение электроэнергии, остановка циркуляционного насоса и, соответственно, перегрев печи. Маленького пациента после обследования в областном Центре матери и ребенка отпустили домой на амбулаторное лечение. Его здоровью ничто не угрожает.

В акимате Усть-Каменогорска дополнительно пояснили, что пострадавшей семье будет предоставлено временное жилье, а все, кто находился в доме в момент взрыва, получат при необходимости медицинскую помощь.

«Причиной стали неисправности на электросетях. Проблема в микрорайоне будет полностью решена в течение 10 дней», - говорится в сообщении городского акимата.

28 район Усть-Каменогорска представляет собой поселок частных домов в зоне перспективной застройки города на левом берегу Иртыша. Часть домов в районе возведена по госпрограмме для льготных категорий населения.

 

#взрыв #ребенок #печь

Популярное

Все
Мы третьи в мире!
Осечка на старте
Патриарх философской науки Казахстана
Мощное землетрясение произошло в Японии
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Секреты мастеров
Разрушить барьеры молчания
Понять Абая сердцем
Новые проекты и возможности
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Район бьет рекорды
Танцы без границ
Рыбу надо спасать
Созвучие стиха и песни
Завоевано 11 наград
Модель серии «45»
Парки становятся краше
Почему у СЭЗ «Сарыарка» низкий КПД
Прорыв в будущее
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Водителя груженого бензовоза заподозрили в нетрезвом вожден…
Мощное землетрясение произошло в Японии
Мощный ливень обрушился на турецкую Аланью
В Атырауской области охота обернулась трагедией

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]