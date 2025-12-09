Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В областном центре Восточного Казахстана 28-м районе в результате взрыва котла длительного горения травмы легкой степени получил восьмилетний ребенок, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как рассказали в пресс-службе областного управления по чрезвычайным ситуациям, взрыв повредил в доме межкомнатную перегородку. По предварительной версии, причиной нештатной ситуации стало отключение электроэнергии, остановка циркуляционного насоса и, соответственно, перегрев печи. Маленького пациента после обследования в областном Центре матери и ребенка отпустили домой на амбулаторное лечение. Его здоровью ничто не угрожает.

В акимате Усть-Каменогорска дополнительно пояснили, что пострадавшей семье будет предоставлено временное жилье, а все, кто находился в доме в момент взрыва, получат при необходимости медицинскую помощь.

«Причиной стали неисправности на электросетях. Проблема в микрорайоне будет полностью решена в течение 10 дней», - говорится в сообщении городского акимата.

28 район Усть-Каменогорска представляет собой поселок частных домов в зоне перспективной застройки города на левом берегу Иртыша. Часть домов в районе возведена по госпрограмме для льготных категорий населения.