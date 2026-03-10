В Усть-Каменогорске военнослужащие отработали огневое поражение целей

Армия
126
Айман Аманжолова
корреспондент

В механизированной бригаде имени Касыма Кайсенова в Усть-Каменогорске прошли занятия по огневой подготовке, передает корреспондент Kazpravda.kz

В ходе боевых стрельб военнослужащие мотострелковых, штурмовых и танковых взводов выполняли задачи в сложной тактической обстановке, максимально приближенной к реальной боевой. Военнослужащие отработали практические действия по управлению огнем и поражению целей из штатного вооружения.

Особое внимание было уделено совершенствованию навыков обращения с оружием, ведению огня с движущихся боевых машин, тактическим действиям и строгому соблюдению мер безопасности. По словам командира батальона майора Мерея Исенова, занятия проводились как в дневное, так и в ночное время.

«В ходе огневой подготовки подразделения отработали навыки слаженного взаимодействия. Личный состав также прошел обучение по тактической, инженерной и военно-медицинской подготовке. Несмотря на сложные погодные условия, военнослужащие успешно выполнили нормативы по вождению боевой техники, стрельбе из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин», — отметил он.

На данном этапе боевой подготовки оценивались тактические действия взводов и результаты огневого поражения целей. Проведенные мероприятия способствовали повышению профессиональной подготовки военнослужащих и их готовности действовать оперативно и слаженно в различных условиях.

 

