Об этом на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова сообщил аким ВКО Нурымбет Сактаганов, передает корреспондент Kazpravda.kz

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По его словам, профилактическая работа по недопущению природных пожаров ведется комплексно и системно. Помимо авиапатрулирования лесного фонда, в населенных пунктах, где отсутствуют подразделения противопожарной службы создано 48 пожарных постов и 9 добровольных формирований. Дополнительно начато строительство двух новых пожарных постов в районах Алтай и Маркаколь.

Сформирован запас ГСМ в 136 т дизельного топлива и 369 т бензина. В наличии более 3,1 тыс. человек личного состава, 535 ед. техники, более 6 тыс. ед. инвентаря и оборудования, 12 дронов.

С осени прошлого года проводятся санитарные рубки, расчистка лесных просек и противопожарных полос, удаление сухостоя, валежника и травяной растительности, особенно вблизи населенных пунктов и линий электропередач.

По плану текущего года будет проведена опашка 62 км минерализованных полос, уход и обновление за минерализованными полосами общей протяженностью 540 км.

- С учетом сохраняющегося снежного покрова, эти работы будут проводиться в зависимости от погодных условий. Активно ведется широкомасштабная профилактическая работа по пожарной безопасности через СМИ и социальные сети – с акцентом на туристов, охотников, рыбаков и дачников. При наступлении высокой пожарной опасности вводятся ограничения на посещение лесов, — отметил Нурымбет Сактаганов.

Аким сообщил, что в регионе постоянно обновляется парк противопожарной техники. В прошлом году приобретено 5 гусеничных тракторов на 202,5 млн тенге, а в текущем году - 65 единиц противопожарной техники. Дополнительно предусмотрена покупка еще 110 единиц техники в рамках лизингового финансирования через «Фонд развития промышленности» на 3,9 млрд тенге.

Закупаются средства связи, проводится обучение и переподготовка сотрудников лесной охраны. В частности, 129 работников лесной охраны области прошли обучение в Академии гражданской защиты при ДЧС ВКО.

С 5 апреля, в рамках инициативы Главы государства «Таза Қазақстан», по области начаты работы по очистке населенных пунктов от мусора и сухой растительности.

По словам Нурымбета Сактаганова, с начала года по области зафиксировано 14 случаев возгорания общей площадью 237,3 га. В том числе на землях государственного лесного фонда зафиксированы возгорания на площади 179 га, включая 4,3 га лесопокрытых земель. Оперативно силами лесных учреждений и ДЧС пожары были ликвидированы. Возгорания не были допущены в основные лесные угодья.

Также на заседании Бектенов поручил расследовать факты лесных пожаров в Павлодарской и Абайской областях.

По информации МЧС, авиацию задействовали для тушения пожара в Зайсанском районе ВКО.