В ВКО проводят авиапатрулирование для недопущения лесных пожаров

Правительство,Пожары
112
Марина Демченко
специальный корреспондент

Об этом на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова сообщил аким ВКО Нурымбет Сактаганов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, профилактическая работа по недопущению природных пожаров ведется комплексно и системно. Помимо авиапатрулирования лесного фонда, в населенных пунктах, где отсутствуют подразделения противопожарной службы создано 48 пожарных постов и 9 добровольных формирований. Дополнительно начато строительство двух новых пожарных постов в районах Алтай и Маркаколь.

Сформирован запас ГСМ в 136 т дизельного топлива и 369 т бензина. В наличии более 3,1 тыс. человек личного состава, 535 ед. техники, более 6 тыс. ед. инвентаря и оборудования, 12 дронов.

С осени прошлого года проводятся санитарные рубки, расчистка лесных просек и противопожарных полос, удаление сухостоя, валежника и травяной растительности, особенно вблизи населенных пунктов и линий электропередач.

По плану текущего года будет проведена опашка 62 км минерализованных полос, уход и обновление за минерализованными полосами общей протяженностью 540 км.

- С учетом сохраняющегося снежного покрова, эти работы будут проводиться в зависимости от погодных условий. Активно ведется широкомасштабная профилактическая работа по пожарной безопасности через СМИ и социальные сети – с акцентом на туристов, охотников, рыбаков и дачников. При наступлении высокой пожарной опасности вводятся ограничения на посещение лесов, — отметил Нурымбет Сактаганов.

Аким сообщил, что в регионе постоянно обновляется парк противопожарной техники. В прошлом году приобретено 5 гусеничных тракторов на 202,5 млн тенге, а в текущем году - 65 единиц противопожарной техники. Дополнительно предусмотрена покупка еще 110 единиц техники в рамках лизингового финансирования через «Фонд развития промышленности» на 3,9 млрд тенге.

Закупаются средства связи, проводится обучение и переподготовка сотрудников лесной охраны. В частности, 129 работников лесной охраны области прошли обучение в Академии гражданской защиты при ДЧС ВКО.

С 5 апреля, в рамках инициативы Главы государства «Таза Қазақстан», по области начаты работы по очистке населенных пунктов от мусора и сухой растительности.

По словам Нурымбета Сактаганова, с начала года по области зафиксировано 14 случаев возгорания общей площадью 237,3 га. В том числе на землях государственного лесного фонда зафиксированы возгорания на площади 179 га, включая 4,3 га лесопокрытых земель. Оперативно силами лесных учреждений и ДЧС пожары были ликвидированы. Возгорания не были допущены в основные лесные угодья.

Также на заседании Бектенов поручил расследовать факты лесных пожаров в Павлодарской и Абайской областях.

По информации МЧС, авиацию задействовали для тушения пожара в Зайсанском районе ВКО.

 

 

#авиация #ВКО #пожары #патруль

Популярное

Все
Незнание законов не освобождает от... профессии
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
От Ташкента до Москвы
Определены четвертьфиналисты Кубка Казахстана-2025
В Европе прошли Дни искусства Приаралья
В ВКО из-за дефицита сырья под вопросом оказалась реализация важных инвестпроектов
Когда наука – это призвание
Говорят правнуки солдат Победы
Создан Совет по профилактике наркомании
Будущее глобального углеродного рынка
Дети ушли, чтобы вернуться в новую школу
Как увлечь ребенка чтением
С перспективой трудоустройства
Насильно мил не будешь
Противоправный контент будет заблокирован
Отдаленный район получит импульс развития
Три юбилея Тамары Ткаченко
Алаколь грозит подтоплением
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Путь на Балхаш станет более комфортным
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Джей Ло едет в Астану
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Открыто месторождение редкоземельных металлов
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Праздник, объединивший народы и страны
Потребителей приучат к бережливости
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Казахский язык – язык науки, техники, инноваций
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Перешагнул вековой рубеж
Ставить и достигать цели
Свыше 2,5 млрд тенге выделили на водоснабжение сельчан Туркестанской области
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Ставка на «зеленые» энергетические технологии
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата

Читайте также

Бектенов поручил расследовать факты лесных пожаров в Павлод…
Новая программа для защиты сельских районов от ЧС запущена …
Авиацию задействовали для тушения пожара в Зайсанском район…
Возврат активов: в специальный госфонд дополнительно направ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]