Сегодня, в честь 180-летия со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбайулы, в Уральске состоялась церемония возложения цветов к его памятнику, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, руководители управлений, представители творческой интеллигенции, студенты и школьники отдали дань уважения великому сыну казахского народа.

На торжественном мероприятии Нариман Турегалиев подчеркнул, что духовное наследие Абая является бесценным ориентиром для нынешнего и будущих поколений:

«Абай Кунанбайулы – символ мудрости, нравственности и стремления к знаниям. Его слова и идеи актуальны и сегодня, вдохновляют нас на развитие, укрепление национального духа и сохранение культурных ценностей», – сказал Н. Турегалиев.

Кроме того, в ходе мероприятия глава региона отметил победу уральского спортсмена, недавно ставшего триумфатором марафона в Семее. По словам Наримана Турегалиева, эта победа является ярким примером упорства и стремления к победе молодежи региона, а также свидетельством того, что великий мыслитель является духовным достоянием всей нашей страны.

В рамках мероприятия участники почтили память великого мыслителя минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Творческая молодежь региона прочитала стихи Абая, а артисты областной филармонии исполнили его известные музыкальные произведения.