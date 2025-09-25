Сегодня с участием министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова состоялась церемония закладки капсулы будущего предприятия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ

Инвестором проекта выступает китайская компания Zhongkai Guoyuan (Anhui) Industrial Investment Co., общий объем инвестиций составит 200 млн долларов США.

«В Казахстане действуют четыре предприятия по переработке сахарной свеклы совокупной мощностью 8,7 тыс. тонн переработки в сутки. В прошлом году аграрии получили рекордный урожай сахарной свеклы и мы столкнулись с проблемой переработки. Глава государства поручил построить сахарный завод? и уже сегодня мы стали свидетелями старта строительства завода с участием китайского инвестора. Уверен, что данный проект станет новой вехой в сотрудничестве Казахстана и Китая и ярким примером успешного партнёрства», — отметил Айдарбек Сапаров.

Он подчеркнул, что Правительством будет оказано всестороннее содействие в реализации проекта, оказаны необходимые меры поддержки — налоговые и таможенные преференции, субсидии и другие стимулирующие инструменты.

Новый завод сможет перерабатывать 1 млн тонн сахарной свёклы и производить 80–130 тыс. тонн белого сахара в год, а также выпускать до 72 тыс. тонн свекловичной муки и 54 тыс. тонн патоки. Это позволит полностью обеспечивать внутренний рынок страны и экспортировать продукцию в Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Россию и Китай.

Строительство завода будет реализовано в два этапа. Предприятие станет одним из наиболее современных производств региона за счёт внедрения автоматизированных технологий и создания около 400 новых рабочих мест.