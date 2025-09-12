Инвестор (ТОО «СпецСтройСервис») столкнулся со сложностями при реализации проекта по строительству цементного завода на сумму 75 млрд тенге и созданием 60 рабочих мест, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру ЗКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В частности, Управление земельных отношений ЗКО подало иск в суд о расторжении договора аренды земельного участка, предназначенного для добычи мела, глинистого сырья и опоки, необходимых для работы будущего завода. Для разрешения ситуации прокуратура области провела заседание фронт-офиса, по итогам которого иск был отозван.

Однако, спустя год ситуация повторилась, Управление в одностороннем порядке расторгло договор аренды. Суд поддержал эти действия, поставив тем самым под угрозу реализацию проекта.

«По протесту прокуратуры области судебный акт отменен, дело направлено на новое рассмотрение. В результате решением суда от 29 августа 2025 года действия Управления по расторжению договора аренды признаны незаконными. Это позволило восстановить нарушенные права инвестора», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что благодаря принятым мерам на сегодня инвестор заключил соглашение с китайским партнером на сумму 100 млн $, что окажет положительное влияние на реализацию инвестиционного проекта и в целом на улучшение инвестиционного климата РК.