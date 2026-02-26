По данным Euronews, сервис начал работу в Соборе Святого Петра и позволяет переводить службу примерно на 60 языков в режиме реального времени

Фото: vaticannews.va

Ватикан запустил систему синхронного перевода богослужений с использованием искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Доступ к платформе организован через QR-коды у входа в храм. Посетители сканируют их смартфоном и получают аудио- и текстовый перевод через браузер без установки приложения.

Запуск приурочен к юбилейным мероприятиям базилики – 400-летию со дня её освящения. В Ватикане рассчитывают, что нововведение расширит участие верующих из разных стран и поможет им точнее понимать ход службы.

При этом ранее Папа Лев XIV отмечал, что развитие ИИ создаёт вызовы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда.