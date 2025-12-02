Ночью на 129-м километре трассы Алматы – Бишкек случилась жуткая авария, в которой погибли семь человек, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По предварительным данным ДП Алматинской области, водитель микроавтобуса Honda Odissey, потеряв управление, въехал в прицеп двигавшегося впереди грузовика HOWO. Находившиеся в легковушке семь человек, включая водителя, скончались на месте от полученных травм.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, начато досудебное расследование. Специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего.

Позже выяснилось, что в числе погибших – известные в республике спортсмены-инвалиды и ветераны спорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-президент Национального сурдлимпийского комитета РК и глава Ассоциации безопасности дорожного движения Арсен Шакуов.

По его словам, в ДТП попали пятеро глухих ветеранов спорта, возвращавшихся из Бишкека, где проходил международный турнир по футболу. Это тренер Асыл Ибраимов, чемпион Европы по шахматам Дмитрий Мочальский, а также игроки национальной сборной по футболу среди глухих Сакен Смагулов, Сергей Волковинский и Серик Молдашев. У всех остались дети, внуки. Авария стала трагедией для сообщества казахстанских спортсменов-инвалидов