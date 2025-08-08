Владивосток сместился из-за землетрясения на Камчатке

Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Из-за масштабного землетрясения на Камчатке Владивосток переместился на 5 см в южном направлении, а затем на такое же расстояние к северу. Об этом рассказал профессор Политехнического института ДВФУ Николай Шестаков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Даже станции во Владивостоке, удаленном от эпицентра на расстояние 2350 км, «почувствовали» движения земной поверхности, вызванные Камчатским землетрясением. Спустя 10 минут после главного толчка наш город «качнуло» почти на 5 см к югу, а затем на столько же к северу», — сообщил ученый.

Также в ходе землетрясения горные массивы на южной части Камчатского полуострова сместились на 2 м на юго-восток. При этом по высоте они также опустились на 30 см.

Отмечается, что полученные наблюдения о перемещениях в ходе природного катаклизма имеют большое значение для понимания учеными физики очага землетрясения.

Ранее, 3 августа, на Камчатке было зафиксировано 10 ощутимых землетрясений, а всего за сутки — больше 65 землетрясений. 4 августа ситуация повторилась: в течение суток произошли семь ощутимых землетрясений, а за сутки — больше 85 землетрясений.

В Камчатском крае 30 июля произошло мощное землетрясение магнитудой 8,7. На побережье Авачинского залива была объявлена угроза цунами.

#землетрясение #Россия #Владивосток #Камчатка

