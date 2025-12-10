Врачи в этом году провели около 100 внутриутробных операций в РК

В текущем году Казахстан расширил доступность специализированной помощи беременным и усилил систему раннего выявления врожденных пороков развития.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На базе 18 перинатальных центров функционируют «Клиники одного дня», где почти 100 тысяч беременных получили более 500 тысяч услуг, включая обследования в рамках одного визита, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав  

Реализация программы привела к росту выявляемости врожденных пороков плода на 13%, увеличению охвата пренатальными скринингами на 8%, снижению младенческой смертности от пороков развития на 15% и первичной инвалидности от аномалий развития на 7,5%.

Развивается высокотехнологичная помощь: внедрена фетальная хирургия. В 2025 году проведено 92 внутриутробные операции, спасена жизнь 105 будущих новорожденных. Успешно родоразрешены 79 беременных с многоплодием.

Для обеспечения своевременной специализированной помощи в 22 областных перинатальных центрах созданы Центры охраны плода.

По итогам 9 месяцев 2025 года младенческая смертность достигла исторического минимума — 5,84 на 1000 живорожденных, что на 19,3% ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

Неонатальная смертность за 10 месяцев снизилась с 3,4 до 3,1 на 1 тысячу живорожденных.

#здравоохранение #Минздрав

