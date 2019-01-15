Общество
Задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней девочки из Шымкента
Сотрудниками МВД и департамента полиции Шымкента задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней девочки, передает Kazpravda.kz.   

По информации пресс-службы ДП Шымкена, в ходе совместно проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками МВД и ДП Шымкента установлено и задержано лицо, подозреваемое в совершении изнасилования несовершеннолетней в Шымкенте 5 января этого года. Им оказался житель города Алматы.

"Благодаря профессионализму и слаженной работе следственно-оперативной группы за короткий срок удалось составить поминутную хронологию преступления и выйти на след виновного лица. Причастность задержанного к преступлению подтверждается показаниями свидетелей и самой потерпевшей", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что расследование дела продолжается. Иная информация не подлежит разглашению согласно статьи 201 УПК РК.

Напомним, ранее в департамент полиции Шымкента поступило заявление от жительницы города по факту изнасилования ее малолетней дочери неизвестным лицом.

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