Фото: polisia.kz

Сотрудники подразделения CyberPol Акмолинской области задержали участников преступной группы, подозреваемых в хищении более 102 млн тенге у гражданина Болгарии, сообщает Kazpravda со ссылкой на МВД РК

Иностранец стал жертвой интернет-мошенников в мае–июне этого года: злоумышленники, представившись сотрудниками банка, убедили его перевести крупную сумму на счета третьих лиц.

После поступления заявления было возбуждено уголовное дело и проведены оперативно-розыскные мероприятия с использованием цифровых технологий. В результате установлены двое организаторов. Ими оказались жители Павлодарской области, а также выявлены четверо предполагаемых участников, чья роль уточняется.

Задержания прошли в рамках операции «Контрафакт» в городе Павлодар. По предварительным данным, фигуранты могут быть причастны ещё к двум аналогичным случаям в Кокшетау и Коргалжынском районе.

Ведется работа по поиску других пострадавших. При обысках изъяты мобильные телефоны и часть похищенных средств. Все подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.