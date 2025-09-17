Суд Атырау вынес приговор в отношении группы лиц, признанных виновными в совершении экономических преступлений, связанных с выпиской фиктивных счетов-фактур и легализацией преступных доходов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Расследование проведено Департаментом АФМ по Атырауской области.

Следствием установлено, что группа лиц во главе с Тюякпаевым, при участии Аргалаш и Булатова , организовала схему по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов путём оформления фиктивных счетов-фактур на 1,8 млрд тенге.

"В результате государству причинён ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 590 млн тенге. Наряду с этим, что Тюякпаев легализовал преступные доходы в размере 342 млн тенге путём перевода через счета подконтрольных компаний на личный счет своей супруги", - говорится в сообщении.

С санкции суда наложен арест на имущество: 4 автомашины, 2 квартиры и жилой дом. В ходе следствия добровольно возмещено 236 млн тенге.

Судом им назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет 4 месяцев до 4 лет. Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы – квартира в г. Атырау и автомашина. В отношении остального арестованного имущества судом принято решение о сохранении обеспечительных мер до разрешения гражданского иска. Приговор не вступил в законную силу.