Знаменитый «Қызыл таң» остается на месте

Ситуация
2
Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

Тревожные слухи вокруг исторического объекта в старом цент­ре Алматы, по улице Шокана Уалиханова, вблизи Зеленого базара, регулярно подпитываются несколько последних лет.

фото Юрия Беккера

Очевидная с юридической точки зрения ситуация стала осложняться к 2019 году – как раз к окончанию срока доверительного управления, в которое дом дореволюционной постройки был передан в 2008-м на все следующее десятилетие. К тому времени роскошное строение лет двадцать числилось в спис­ке памятников истории и культуры республиканского значения и находилось под особой охраной государства.

Знаменитый «Қызыл таң» входит в число старейших и уникальных построек верненского периода Алматы. Был он сооружен для купца Исхака Габдулвалиева, предположительно, по проекту не менее значимой для города персоны, архитектора Андрея Зенкова, и открылся в конце позапрошлого века. Что любопытно, коммерсант Габдулвалиев предназначал свой модный торговый дом для продажи мануфактуры и парфюмерии, и этот профиль магазин сохранял буквально до последних дней. Дом тканей «Қызыл таң» оставался крупнейшим торговым предприятием, где продавали ткани, пряжу, швейную фурнитуру и товары для рукоделия. Впрочем, это не снимало имущественных претензий собственника к арендаторам, который настаивал на освобождении площадей в связи с истечением срока договора.

После национализации особняка революционной властью и придания ему символичного названия «Қызыл таң», что переводится как «красная заря», объект безвозвратно перешел в государственную собственность и только в 90-х снова попал в руки частников на условиях временного управления. Взамен пользователи казенного имущества брали на себя обязательства беречь исторический памятник, сохранять его облик и функциональный профиль.

Тяжба, начавшаяся в 2019 году по инициативе департамента юстиции Алматы, должна была поставить точку в договоре акимата и бизнес-структуры, чье доверительное управление направлялось исключительно на коммерческие цели и заключалось в передаче торговых площадей в субаренду продавцам-частникам. В гор­акимате назвали главные аргументы своей позиции в суде: компания не выполнила условий договора, в числе которых значились капитальный ремонт исторической постройки и инвестиционные обязательства.

Только через четыре года затяжного процесса суд смог удовлетворить требования государства и постановил вернуть исторический памятник в госсобственность. Но и на этом дело не закончилось. Арендаторы не спешили освобождать коммунальные площади, и потребовалось очередное судебное разбирательство, чтобы принудить их к этому. Положительное для городского акимата решение обнародовано весной 2025 года и, как нетрудно догадаться, снова не возымело действия на торговцев: мирного выселения так и не случилось, магазин продолжил свою работу.

В прошлом месяце события переш­ли к активную фазу. 23 сентября состоя­лось принудительное освобож­дение помещений в доме тканей «Қызыл таң». Наиболее сговорчивым субарендаторам судебные исполнители смогли предложить продление сроков выезда с занимаемых площадей максимум до 3 октября.

В ходе затяжного противостояния слухи о готовящемся сносе дома купца Габдулвалиева распространялись с особой живостью. И настойчивость, с которой городская власть отсуживала муниципальную собственность, только подогревала нехорошие разговоры. В ответ на них в акимате сделали официальное заявление: инсинуации не имеют под собой никакого основания.

Исторический архитектурный объект после нескольких пожаров и ненадлежащего содержания в коммерческом управлении оказался в неудовлетворительном техническом состоянии. Основательного ремонта требует кровля, изношены инженерные сети, и, что самое главное, требуется реставрация интерьера и уникального экстерьера здания. Дом тканей «Қызыл таң», спроектированный в стиле модерн, восхищает и архитектурным решением, и изяществом кружевного деревянного декора в оформлении карнизов, фронтонов и ставень. Пожалуй, купеческий дом Габдулвалиева может по праву считаться главным и самым узнаваемым брендом старинной части мегаполиса.

Архитектурный шедевр передан в управление Центра развития креативных индустрий при акиматовском управлении предпринимательства и инвестиций. Начата разработка документации для проведения реставрационных работ. При этом учитываются требования, предъявляемые к сохранению объектов историко-культурного наследия, их подлинного облика и уникальной ценности. Кстати, эти же законодательные нормативы лишают саму муниципальную власть возможности принимать какие-либо кардинальные решения в судьбе исторического памятника. Проект реставрации должен получить экспертную оценку и согласование с Министерством культуры и информации.

Увы, но после работ по восстановлению купеческого особняка он перестанет быть знаменитым домом тканей, в здании планируется разместить городской креативный кластер для сотрудничества казахстанских дизайнеров, развития национальных брендов и модных коллабораций. Может, оно и к лучшему, жаль только расставаться с исторической привычкой.

#Алматы #история #Қызыл таң

Популярное

Все
Мегаполис заслужил статус высокого крафта
Человек с большим сердцем
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Продукты стали дешевле
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Новая эра в истории казахского языка
Наши шахматисты выиграли командный зачет
День учителя отметили в Талдыкоргане
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
В области Жетысу стартовала уборка кукурузы
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Маленькая империя для больших начинаний
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Дорога, которой практически нет
Безвозмездно – не значит безответственно
35 школ Атырауской области остались без директоров
Жители Шымкента не спешат платить

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]