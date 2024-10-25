Знание языка способно изменить жизнь

– Мой папа – азербайджанец родом из города Исмаиллы, а мама – казашка из Акмолинской области, – рассказывает Замана. – Родители познакомились, когда отец приехал после службы в армии посмотреть Казахстан. Сыграли свадьбу и уехали в Азербайджан, где позже родились я и мои сестренка с братишкой. Помнится, в нашей семье говорили только на азербайджанском языке, но со временем все изменилось.

В лихие 1990-е годы супружеская пара переехала в Казахстан. Их выбором стало село Львовское Акмолинской области, расположенное на берегу реки Ишим.

– Помнится, не зная ни русского, ни казахского языков, я сразу же отправилась в школу. Было очень трудно, – признается моя собеседница. – Но благодаря своему упорству за первые два года смог­ла выучить русский язык и завершила обу­чение в школе на отлично.

Затем Замана Исмаилова успешно сдала экзамены и поступила, получив государственный грант, в ЕНУ им. Л. Гумилева в Астане. Девушка выбрала направление истории, где преобладала научная практика. Именно это ее и привлекало.

– Все студенческие годы я ездила на раскопки, проводила социологические работы или писала научные статьи. А завершив обучение с красным дипломом, продолжила свое образование в магистратуре в том же вузе, – вспоминает Замана Исмаилова.

Влечение к исследованиям и науке помогло ей в дальнейшем при выборе работы. Сегодня она занимает должность ведущего эксперта отдела научно-эксперт­ного сопровождения КГУ «Қоғамдық келісім» областного управления информации и общественного развития.

– Укрепление межэтнического согласия и единства народа – для меня первостепенные задачи. В настоящее время социальные сети и интернет-ресурсы полны негативных высказываний, провокационных заявлений, фейков, которые оказывают очень сильное влияние на незрелые умы. Это, безусловно, вызывает тревогу. И мы стараемся бороться с этим злом своими методами. К примеру, регулярно рассказываем об этносах, проживающих в Казахстане, через их культуру, национальную кухню, традиции и обычаи, – говорит Замана Исмаилова.

По ее словам, в 2020 году в региональной АНК был завершен трехлетний проект с ее руководителем Альбиной Тапаевой «Традиции и культура этносов Жамбылской области и создание интерактивной карты на основе выпус­каемой энциклопедии». Его особенность заключалась в том, что сотрудники АНК постарались как можно больше и дос­тупнее рассказать об истории и культуре многочисленных этносов региона. Итогом стал запланированный выпуск специальной книги-справочника.

– В работе мне очень помогает знание казахского языка, – признается сотрудница Дома дружбы. – Правда, овладела я им далеко не сразу. Если честно, в школьные годы то ли программа была слабая, то ли из-за частой смены учителей, а возможно, из-за того, что я не уделяла достаточного внимания изучению языка, никак не получалось освоить его на должном уровне. Папа всегда говорит, что с удовольствием отправил бы нас в одну из казахских школ, но там, где мы жили, их, к сожалению, не было.

По окончании школы девушка поняла, что в перспективе государственный язык ей пригодится в жизни.

– В университете среди знакомых и сокурсников было немало казахоязычных ребят, – рассказывает Замана. – И в один момент мне стало просто стыдно, что я не понимаю даже элементарных вещей. Сегодня, оглядываясь назад, думаю, что в методике преподавания в школах в первую очередь необходимы другие форматы обучения. Важно заинтересовать аудиторию, мотивировать ее. Неформальные виды занятий должны принести большую эффективность, нежели традиционные зубрежка правил и чтение текста с его переводом. А еще лучше образовательный процесс начинать с детского сада.

Девушка-студентка попросила своих подруг больше говорить с ней на казахс­ком языке. И это были первые реальные шаги на пути его изучения.

Следующим этапом погружения в язык у выпускницы ЕНУ стало создание своей семьи. Замана пришла в казахскую семью, где ее очень тепло приняли. Благодаря этому в течение года молодая невестка смогла укрепить свои знания казахского языка на бытовом уровне.

– Я согласна с утверждением, что для лучшего изучения важна языковая среда, – говорит Замана. – Бывает, окружаю­щие и посмеются над тобой, и поправят, где нужно. Главное – не стесняться и относиться к процессу обучения позитивно. Зато когда ты находишься среди носителей языка, можно в любой момент спросить, как правильно писать или сказать нужное слово либо выражение.

В настоящее время сотрудница Дома дружбы говорит на казахском ежедневно – в быту и на работе.

– Моя нынешняя жизнь тесно связана с казахской речью. Дети посещают школу и детсад с казахским языком обучения. Родительские чаты и взаимодействие с педагогами ведутся на государственном языке. Могу с уверенностью сказать, что на языке Абая я говорю большую часть времени, – говорит моя собеседница.

По ее мнению, казахский язык несет в себе глубокий национальный код – информацию гораздо большую, чем мы себе представляем. Иногда для интереса Замана Исмаилова начинает изучать понравившееся ей слово или фразу – его историю, лексическое значение, морфологию. Потом находит аналоги в других тюркских языках.

– Этим можно заниматься вечно. Ведь в казахской культуре устное народное творчество – дастаны, эпосы, сказки – составляет важную ее часть. В казахском языке много иносказательного, немало колких, но точно бьющих в цель слов и выражений. Иначе говоря, язык – душа народа, – отмечает она.

Что касается фильмов и развлекательного контента, то, по словам моей собеседницы, для нее уже давно стерлись языковые границы. Если, листая телеканалы, найдет заинтересовавшую ее передачу на казахском, русском или азербайджанском языках, то обязательно посмотрит.

– Наступила эпоха саморазвития и самосовершенствования. И знать только один язык – значит ограничивать себя в информационном пространстве. Если мы живем в казахстанском обществе, а государственный язык его неотъемлемая часть, почему бы его не выучить? – задается вопросом Замана Исмаилова.

Она считает, что овладеть языком Абая гораздо быстрее и проще, когда он становится неотъемлемой частью повседневной жизни, и сделать его таковым может каждый.