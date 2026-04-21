150 звонков и угрозы: сталкер несколько месяцев преследовал астанчанку

Закон и Порядок
14
Дана Аменова
специальный корреспондент

Правонарушителя приговорили к 100 часам общественных работ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Мужчина на протяжении нескольких месяцев преследовал бывшую девушку. Поводом для уголовного преследования стали систематические звонки, агрессивные сообщения и личные визиты после прекращения отношений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру

Осужденный с сентября 2025 года по февраль 2026 года совершил более 150 звонков потерпевшей, отправлял ей навязчивые сообщения с нецензурной лексикой, а после и вовсе явился на её рабочее место в салон красоты, где устроил скандал и повредил имущество, угрожая расправой ей и ее членам семьи.

На этой почве жительница столицы начала жить в постоянном страхе.

«По приговору суда виновному назначено наказание в виде 100 часов общественных работ и установления особых требований с запретом разыскивать, преследовать и контактировать с потерпевшей. С подсудимого взыскан материальный ущерб в размере 392 тыс. тенге и моральный вред на сумму 150 тыс. тенге»,  проинформировали в надзорном органе.

Также ранее стало известно, что отдел полиции Сандыктауского района Акмолинской области расследует уголовное дело по факту сталкинга, жертвой которого стала 38-летняя жительница одного из местных сел. 

#суд #угрозы #преследования #сталкер

