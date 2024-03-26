27 марта выберут присяжных по делу Бишимбаева

Об этом сообщили в горсуде Астаны, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба горсуда Астаны

27 марта в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоится закрытое судебное заседание, где пройдет отбор кандидатов в присяжные заседатели по делу К.Бишимбаева.

«На заседании будет сформирована коллегия присяжных заседателей в количестве 12 человек (10 основных и 2 запасных). Отбор проводится в закрытом судебном заседании для исключения возможности раскрытия личностей присяжных», - говорится в пресс-анонсе.

Напомним, суд удовлетворил рассмотрение дела экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева судом присяжных.

Как сообщалось ранее, 9 ноября в ресторане Астаны после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию. Президент РК поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле, заявив, что закон един для всех.



