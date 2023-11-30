Аким Алматы прибыл на место пожара в хостеле

Аким Алматы Ерболат Досаев осмотрел здание сгоревшего хостела и заслушал предварительную причину возгорания, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат
Глава города отметил, что акимат принял все меры по поддержке пострадавших и эвакуированных.
"Акимат района оперативно предоставил временное жилье и организовал питание для эвакуированных. Управление здравоохранения предоставляет необходимую медицинскую и психологическую помощь в полном объеме", – рассказали в акимате.
Ерболат Досаев выразил слова соболезнования в адрес родных и близких погибших.
Напомним, сегодня, 30 ноября, 13 человек погибли при пожаре в алматинском хостеле.
Двоих пострадавших госпитализировали. Одна из пострадавших – иностранка.
Премьер-министр РК Алихана Смаилова распорядился создать правительственную комиссию по расследованию причин и ликвидации последствий пожара.