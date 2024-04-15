Судья Айжан Кульбаева вынесла частное постановление в отношении адвоката Бишимбаева

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

За проявленное неуважение к суду в ходе процесса, суд удалялся для обсуждения мер в отношении адвоката обвиняемого - Ерлана Газымжанова 

Скриншот видео

Судебный процесс по уголовному делу продолжился, передает корреспондент Kazpravda.kz

«За неоднократное неуважение к суду на протяжении судебного заседания» суд вынес частное постановление в отношении Ерлана Газымжанова. 

Постановление рассмотрят в коллегии адвокатов Астаны для принятия мер, а также для сведения направят в республиканскую коллегию адвокатов.

В течение 30 дней ожидается принятие мер в отношении Газымжанова.

Напомним, месяц назад начался главный судебный процесс в отношении Куандыка Бишимбаева. Он обвиняется в убийстве с особой жесткостью и истязании своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой. 

Прошлое заседание закончилось на допросе Байжанова – второго подсудимого по уголовному делу, обвиняемого в укрывательстве особо тяжкого преступления и недонесении о тяжком преступлении. Свою вину он не признает, но и не отрицает.

В тот день Газымжанов потребовал отвод судье. Отвод был отклонен судьей Тасымбетовым. Байжанов опроверг показания Бишимбаева. Он также признал, что видел Салтанат обездвиженной на диване за несколько часов до приезда скорой помощи. По словам Байжанова, Бишимбаев указывал ему, что говорить в суде.

 

 

 

#суд #Бишимбаев #Байжанов #коллегия адвокатов #Ерлан Газымжанов

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