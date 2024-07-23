Бишимбаева этапировали в колонию

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«Данный осужденный этапирован в учреждение максимальной безопасности согласно приговору суда.

Вместе с тем сообщаем, что согласно статье 88 Уголовно-исполнительного кодекса, осужденные направляются в места отбывания наказания согласно прикреплению. В соответствии со статьей 93 УИК РК, иная информация не подлежит разглашению», - говорится в сообщении КУИС.

Ранее глава Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) Тенизжан Джанибеков на пресс-конференции в СЦК рассказал, что Куандык Бишимбаев будет отсиживать срок близ Астаны, в Акмолинской области.

Напомним, 13 мая в Астане вынесли приговор Куандыку Бишимбаеву, истязавшему и убившему свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. Экс-министра нацэкономики приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственника Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве преступления и назначили ему 4 года лишения свободы.

Адвокаты осужденных подали на апелляцию, они пытались изменить приговор, переквалифицировав предъявленные статьи. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.