53 человека пропали без вести
Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
Число погибших при обрушении недостроенного здания Государственного аудиторского управления (ГСУ) во время землетрясения в Бангкоке возросло до 41. Об этом 14 апреля сообщила газета The Nation со ссылкой на тайские власти.
«По состоянию на 10 утра 14 апреля в общей сложности 103 человека были подтверждены как жертвы катастрофы. Еще четыре тела были обнаружены за ночь, в результате чего число погибших достигло 41 и 53 пропали без вести», — сообщает издание.
Как передает газета, несмотря на продолжающийся Тайский Новый год Сонгкран, экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.
28 марта стало известно о двух землетрясениях, зафиксированных в азиатской Мьянме. Их магнитуда составила 7,7 и 6,4. В результате бедствия в республике погибли 3 706 человек, 5 027 получили ранения.
Землетрясение затронуло и соседний Таиланд, где ему присвоили третий уровень опасности из четырех возможных. В частности, в тот же день под воздействием колебаний произошло обрушение недостроенного 34-этажного здания ГСУ в Бангкоке. Под его завалами оказались более 80 человек.
Вчера в Мьянме зарегистрировали новое землетрясение. Подземные толчки ощущались в разных частях страны.