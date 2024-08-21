Дело Арыстанбека Мухамедиулы рассмотрели в апелляционном суде

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Приговор экс-министру оставили без изменения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: facebook.com/mukhamediuly

Ранее бывший министр культуры был осужден за организацию и хищение из бюджета в особо крупном размере, злоупотребляя должностными полномочиями, за покушение на совершение рейдерства. Он был приговорен к 11 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Вместе с экс-министром были осуждены и другие участники дела – А. Нуразхан, А. Кошенов и А. Садвокасова – на 7 лет 1 месяц лишения свободы, А. Сатубалдин и Л. Кочетов – на 7 лет лишения свободы, Г. Жуаспаева – на 2 года, которая позже была освобождена от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. 

«Иск Министерства культуры и спорта РК удовлетворен. С виновных взыскан причиненный ущерб в сумме свыше 3,5 млрд тенге. Судом первой инстанции установлено, что Мухамедиулы и другие организовали и участвовали в хищении чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты, в особо крупном размере, злоупотребляя должностными полномочиями. Приговор суда был обжалован защитниками, осужденными и их адвокатами», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, судебная коллегия суда Астаны, изучив доводы жалоб, заслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, согласилась с выводами суда о доказанности вины осужденных.

Приговор вступил в законную силу. 

Напомним, Арыстанбека Мухамедиулы ранее осудили к 11 годам тюрьмы и запретили пожизненно занимать должности на госслужбе. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении экс-министра и его супруги Галии Искаковой и адвоката Мустахима Тулеева. Также адвоката Мустахима Тулеева, которого подозревали в подстрекательстве к даче взятки, арестовали на два месяца.

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