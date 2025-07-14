Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столичном межрайонном суде по уголовным делам начался процесс по резонансному делу экс-главы фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат, сообщает Kazpravda.kz

По решению судьи Сабыржана Каримова, журналистам запрещено присутствовать на допросах и вести прямые эфиры из зала суда. Всего заявки на участие подали больше 70 представителей СМИ.

«По ходатайству подсудимых суд принял решение об ограничении гласности судебного разбирательства при их допросе, в том числе при даче подсудимыми пояснений, а также при исследовании доказательств, поскольку они могут содержать конфиденциальные сведения. Так как, согласно части 3 статьи 366 Уголовно-процессуального кодекса, подсудимые могут давать показания в любой момент судебного следствия, суду придется каждый раз объявлять перерыв, чтобы лица, не являющиеся участниками процесса, а также представители СМИ вместе с аппаратурой покинули зал заседания, а после снова заходили. Это будет занимать продолжительное время и отвлекать участников процесса», – объявил судья Сабыржан Каримов.

Также ранее стало известно, что судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат будет частично проходить в закрытом режиме.

В ходе предварительного слушания подследственная Перизат Кайрат обратилась в органы прокуратуры с заявлением о якобы применении к ней физической силы со стороны сотрудника следственного изолятора.

Напомним, Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, которые потратила на себя, будучи главой благотворительного фонда.

Кроме того, она подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины. Суд арестовал ее недвижимость и имущество.

Также ранее было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.

В рамках уголовного дела суд ликвидировал фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030.

В АФМ раскрыли все потраченные ею суммы на дорогостоящие покупки. Сообщалось, что Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

Там же добавили, что подозреваемая нарочно затягивала процесс ознакомления с уголовным делом.