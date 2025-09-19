Один из них находится в изоляторе временного содержания

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Мангистауской области задержали троих жителей Мунайлинского района по подозрению в наркопреступлениях. Среди них заместитель акима Мунайлинского района и заместитель акима села Атамекен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24KZ

Задержание прошло в рамках ОПМ «Қарасора-2025». По данному факту начато досудебное расследование.

Замакима района водворён в изолятор временного содержания.

«В отношении двух граждан решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия. По изъятым вещам назначена экспертиза», – говорит руководитель отдела информационной политики ДП» Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

Напомним, ранее крупный канал поставки наркотиков в Экибастузе пресекли в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников подразделений по борьбе с организованной преступностью департаментов полиции Павлодарской области и области Улытау.