Правонарушитель проведет в местах лишения свободы 6 лет и 6 месяцев

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В городском суде вынесли приговор в отношении бывшего начальника исправительного учреждения № 45, признанного виновным в превышении должностных полномочий и разглашении сведений, составляющих государственные секреты, сообщает Kazpravda.kz

В частности, экс-руководитель колонии за определенное вознаграждение предоставлял привилегированные условия отбывания наказания некоторым осуждённым.

Также благодаря активной и наступательной позиции прокурора, поддерживающего государственное обвинение, доказано, что в ходе исполнения служебных обязанностей он допустил разглашение служебной информации.

«По совокупности преступлений суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением специального звания подполковника. Приговор суда в законную силу не вступил», – проинформировали в надзорном органе.

