Еще одну партию гуманитарной помощи отправил Казахстан в Афганистан

Завершена отправка гуманитарного груза в Афганистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Афганистану по ликвидации последствий разрушительного землетрясения из государственного материального резерва выделено 1 659 тонн гуманитарного груза.

Напомним, первую партию гуманитарной помощи – 70 палаток и лекарства ТОО «СК-Фармация» – доставили в город Герат 11 октября самолетом Национальной гвардии РК.

Гуманитарный груз (мука, рисовая крупа, растительное масло, молочные консервы, кровати, постельные принадлежности, одежда), сформированный в 27 железнодорожных вагонах, отправлен из Алматы и Карагандинской области.

Погрузкой занимались военнослужащие воинских частей 28237 и 52859 МЧС РК.

Также напомним, что с 10 по 13 октября 45 казахстанских спасателей вели поисково-спасательные работы в Афганистане. 16 октября они вернулись на родину.