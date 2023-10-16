Казахстанские спасатели вернулись из Афганистана

Международное сотрудничество
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Искакова Айдана
корреспондент

Их встречали в аэропорту коллеги, родные и близкие

Фото: пресс-служба МЧС РК

Группировка сил и средств МЧС Казахстана, отправленная в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, вернулась на родину, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Всего для выполнения гуманитарной миссии было направлено 45 человек, в их числе спасатели, кинологические расчеты Республиканского оперативно-спасательного отряда, врачи и фельдшеры центра медицины катастроф МЧС.

«Казахстанский отряд спасателей, под руководством исполняющего обязанности председателя комитета по гражданской обороне и воинских частей МЧС генерала-майора Уларбека Абыкеева, с честью и достоинством выполнил поставленные задачи. Спасателей, вернувшихся из зоны землетрясения, встречали в аэропорту коллеги, родные и близкие. Также в очередной раз встречали волонтеры движения «Lider kz». Они подготовили для собак-спасателей Чарли, Джейкоба и Евро заслуженные медали", - говорится в сообщении.

Участников гуманитарной миссии приветствовал вице-министр по ЧС генерал-майор Ерлан Нурпеисов, отметив, что международные спасательные операции помогают специалистам повышать свой профессионализм и совершенствовать навыки работы в разных ситуациях.

Как проинформировали в пресс-службе, всего в ходе проведения поисково-спасательных работ в Афганистане силами спасателей МЧС Казахстана была оказана медицинская помощь 83 местным жителям, разобрано 211 фрагментов домов, обследованы все 700 участков разрушенных домов в населенном пункте Наиброфи. Обнаружено и извлечено тело погибшего ребенка. Проведено обследование мест размещения 9 палаточных городков, пострадавших после сильной пыльной бури.

Казахстанские спасатели также обследовали полностью разрушенный населенный пункт Сияхан и провели работы по разбору завалов в населенном пункте Чолк.

Афганские власти выразили благодарность казахстанцам за помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

«Мы будем помнить о той неоценимой помощи, которую Казахстан оказал нам в трудную минуту», - сказал заместитель министра культуры и информации Афганистана Мохаджер Сахиб перед отлетом спасателей на родину.

Напомним, Казахстан оказал помощь Афганистану по ликвидации последствий разрушительных землетрясений, охвативших провинцию Герат 7 октября.

10 октября в Афганистан прибыли на помощь 45 спасателей Казахстана. Кроме того, 11 октября был направлен гуманитарный груз в Афганистан.

Отметим, в минувшие выходные дни снова несколько сильных подземных толчков зафиксировали в 30 км от афганского города Герат.

#землетрясение #Афганистан #спасатели #помощь #возвращение

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