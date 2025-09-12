ФБР обещает $100 тыс. за информацию об убийстве Чарли Кирка

Происшествия,США
103
Айман Аманжолова


Федеральное бюро расследований США предложило $100 тыс. за сведения, которые помогут арестовать ответственных за убийство правого активиста Чарли Кирка, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Объявление размещено на сайте ФБР.

Незадолго до этого бюро опубликовало фото человека, возможно причастного к убийству, и также просило помочь с установлением личности подозреваемого.

Сегодня следователи нашли в лесу возможное орудие убийства Чарли Кирка — винтовку со скользящим затвором. Внутри оружия следователи обнаружили патроны, на которых были выгравированы антифашистские лозунги. По информации силовиков, подозреваемому не больше 25 лет. По данным комиссара полиции штата Юта Бо Мейсона, молодой человек, вероятно, учится в колледже.

Покушение на Чарли Кирка произошло, когда он выступал в Университете долины Юта 10 сентября. Стрелявший попал в шею активисту, политик вскоре умер в больнице. Соболезнование близким погибшего принес президент США Дональд Трамп, новость о гибели активиста заняла первые полосы мировых СМИ.

Ранее президент Трамп распорядился приспустить флаги в США из-за убийства Чарли Кирка. 

#убийство #вознаграждение #ФБР

