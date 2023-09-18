Глава МЧС назвал виновных в трагедии на шахте "Казахстанская"

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов на брифинге подвел итоги работы правительственной комиссии по расследованию пожара на шахте "Казахстанская", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото пресс-службы акимата Карагандинской области

Сырым Шарипханов напомнил, что 17 августа произошла авария на шахте "Казахстанская" АО "Арселор Миталл Темиртау". Пять человек погибли. На месте аварии были 227 горняков, 16 из них получили вред здоровью.

"19 августа правительство создало комиссию по расследованию причин аварии и гибели работников. По результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя – установлены 28 ответственных, допустивших нарушение законодательства. Для недопущения подобных случаев впредь комиссией разработаны мероприятия по устранению причин группового несчастного случая", – заявил министр.

Пожар в шахте "Казахстанская", по его словам, до сих пор окончательно не ликвидирован. Из-за сложных условий на аварийном участке приняли решение о его изоляции.

"Для ограничения доступа кислорода возводят 25 специальных сооружений. Уже построены 18, по остальным работа продолжается. После окончания аварийно-спасательных работ и приведения аварийного участка шахты в соответствие примем решение о возможности возобновления горных работ", – добавил глава МЧС.

Согласно экспертным заключениям комиссии, причины трагедии следующие:

- пожар на угольном конвейере произошел вследствие перехода механической энергии в тепловую из-за трения ленточного полотна по заклинившему и заштабованному ролику конвейера;

- отсутствие производственного контроля со стороны инженерно-технического состава шахты "Казахстанская";

- несоблюдение техники безопасности и слабый контроль энерго-механической службы.

Напомним, 17 августа 2023 года в 10:05 на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Через фланговый ствол из шахты на поверхность были выведены 222 работника.

По итогам проведения спасательной операции с 17 по 19 августа найдены тела 5 человек без признаков жизни:

- Слюньков Виталий Владимирович 05.03.1965 г. р., обнаружен 17.08.2023 г.;

- Бургун Виктор Сергеевич 12.09.1966 г. р., обнаружен 18.08.2023 г.;

- Стешин Денис Геннадьевич 13.08.1978 г. р., обнаружен 18.08.2023 г.;

- Халиков Артур Ринатович, 1994 г. р., обнаружен 19.08.2023 г.;

- Старовойт Илья Александрович, 1996 г. р., обнаружен 19.08.2023 г.

Госпитализированы 11 человек. В аварийном забое по сей день продолжается пожар.

Семьям погибших и пострадавшим горнякам окажут помощь. Вопросы оказания положенной помощи семьям погибших взяты на контроль.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Президент РК поручил провести всестороннее расследование причин пожара, оказать всю необходимую помощь пострадавшим и провести переговоры с АО "АрселорМиттал Темиртау" относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала.

В связи с произошедшим депутаты Мажилиса выдвинули требование и обратились к генеральному прокурору. Также стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".

В правительстве сообщили, какую помощь окажут погибшим и пострадавшим горнякам и их семьям.