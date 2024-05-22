Кадетский класс имени Аскара Забикулина открыли в Кызылорде

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

Подростки смогут посещать занятия в одной из городских школ

Фото: пресс-служба МЧС РК

Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям Кызылорды открыли кадетский класс имени Аскара Забикулина в учебном корпусе школы №101, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

Как отметили в министерстве, класс был открыт по согласованию с областным управлением образования.

«Для учащихся кадетских классов разработана и сшита специальная форменная одежда по образцу спасателей и форменная одежда для военного парада. Классный кабинет обеспечен специальными стендами, пожарно-спасательным оборудованием», – говорится в сообщении. 

В ведомстве пояснили, что цель создания кадетского класса имени Аскара Забикулина – развитие знаний, навыков принятия оперативных и правильных решений при различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, профилактика в области пожарной безопасности, обучение оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Напомним, трагедия произошла в Астане в ноябре прошлого года. Из огня спасатели, рискуя собственной жизнью, вынесли пятерых человек при сильном пожаре в 15-этажном доме. Пожарный Аскар Забикулин снял боевую одежду и в камуфляже вошел в огонь через оконный проем. Он получил 80% ожога тела.

Несколько суток врачи боролись за жизнь сотрудника МЧС, участвовавшего в спасении людей. К сожалению, спасти его не удалось. Героя похоронили в родном селе Ульги района Биржан сал.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким столичного спасателя. По поручению президента, для увековечения памяти отважного пожарного одной из улиц столицы присвоили имя Аскара Забикулина и установили бюст.

Позже ДЧС Астаны установил причину пожара в квартире жилого дома «Кахарман», после которого умер Аскар Забикулин.

О том, что два казахстанских вуза готовы предоставить образовательные гранты супруге и детям погибшего спасателя, можно прочитать здесь. Также было предложено присвоить имя Аскара Забикулина специализированной пожарной части № 6, где он служил.

Кроме того, в столице проходили съемки телесериала «ҚаҺарман», посвященного отважному пожарному. Мурал с его изображением создали на фасаде СПЧ-3 Степногорска. На территории специализированной пожарной части №6 в память о народном герое открыли памятник. В честь Аскара Забикулина также установили памятник на аллее вблизи центральной площади в Кокшетау. 

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