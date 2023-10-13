Казахстанские спасатели обследовали разрушенные дома в трех населенных пунктах Афганистана

Казахстанские спасатели, направленные в Афганистан, продолжают помогать в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Наиброфи казахстанские спасатели разобрали завалы 211 фрагментов домов. Методом «сплошной цепи» они прошли 487 участков. Всего в этом населенном пункте обследовано 700 участков разрушенных домов.

«В ходе разбора полностью разрушенного жилища спасатели обнаружили и извлекли тело погибшего мальчика 5-6 лет.

Совместно с представителями афганской стороны казахстанцы обследовали и полностью разрушенный населенный пункт Сияхан, что в 10 км от Наиброфи. Также разобрали завалы в населенном пункте Чолк. Пострадавших не обнаружено», – рассказали о текущей ситуации в МЧС.

Наши спасатели оказали медицинскую помощь 80 местным жителям, в числе 11 детям.

Одним из медицинских работников в зоне землетрясения в Афганистане является врач-руководитель филиала центра медицины катастроф МЧС по Алматы Жазылбай Козыбахов. В сфере медицины он трудится больше 20 лет. В феврале этого года оказывал медпомощь пострадавшим при землетрясении в Турции.

В связи с участившимися сильными афтершоками и завершением работ на вверенном участке отряд МЧС РК выдвинулся в город Герат.

Напомним, Казахстан оказывает помощь Афганистану по ликвидации последствий разрушительных землетрясений, охвативших провинцию Герат 7 октября текущего года.

10 октября в Афганистан прибыли на помощь 45 спасателей Казахстана. Кроме того, 11 октября наша страна направила в Афганистан гуманитарный груз.