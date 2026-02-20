Красный уровень угрозы наводнений объявлен на западе Франции

Происшествия,Европа,Погода
138
Айман Аманжолова
корреспондент

Проливные дожди не прекращаются в стране уже больше месяца

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В пяти департаментах на западе Франции вечером 19 февраля объявили самый высокий - красный - уровень опасности из-за паводков. Это департаменты Атлантическая Луара, Жиронда, Ло и Гаронна, Мен и Луара и Приморская Шаранта, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

В еще 18 департаментах действует оранжевый уровень.

В департаменте Жиронда несколько тысяч домохозяйств остаются без электричества, около 20 тысяч человек остались без мобильной связи.

Наводнения, вызванные выходом из берегов рек, привели к перебоям в работе транспортной системы на западе Франции. Более 70 дорог закрыты из-за подтоплений. На железной дороге тоже есть сбои, в частности, в районе Бордо.

В Париже готовятся к поднятию уровня воды в Сене. Пик, как ожидается, придется на субботу. 

 

#Франция #дожди #наводнения

Популярное

Все
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Хранитель эпической интонации
Испытание скоростью и нервами
Важность открытости и прозрачности
С любовью к Родине
Об энергетике, спорте и доставке газет
Обеспечить доступность избирательных участков
Как я проскроллила книги
Инструмент формирования исторической памяти
Когда природа отдыхает
Нейросеть выводит команды на поле
Миссия спасать выполнима
Дети белой птицы
А надо ли так?
От декларирования прав к созданию действенных механизмов их реализации
Новый общественный договор
Уникальный дар Жамбыла Жабаева
Институциональные изменения послужат драйвером экономического роста
Диалог с молодежью о будущем страны
Сашкино счастье
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Строится спорткомплекс мирового уровня
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Трансформация ради будущего
Происшествий на транспорте стало меньше
Свести риски к минимуму
Межцивилизационный диалог
Драмы на склонах, надежды на льду
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Экс-принц Эндрю арестован в Британии
Землетрясения произошли на юге Казахстана
Магазин с пиротехникой взорвался в Китае
Более 70 жителей столичной многоэтажки эвакуировали из-за н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]