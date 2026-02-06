В ближайшие сутки в ряде регионов Казахстана прогнозируются сложные погодные условия: снег, метель, гололёд, временами туман и сильный ветер.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями в Международном аэропорту Астаны возможны изменения в расписании рейсов.

«На сегодня запланировано: на вылет — 79 рейсов, на прилёт — 78 рейсов. Текущая ситуация: задержка на прилёт — 10 рейсов, задержка на вылет — 2 рейса. Причина задержек — погодные условия. Просим пассажиров уточнять актуальный статус рейсов у своего авиаперевозчика, а также следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта. Все службы работают в усиленном режиме. Безопасность полётов — наш приоритет. Спасибо за понимание», – говорится в тексте обращения.