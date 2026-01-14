Рост показателя говорит о том, что всё больше граждан осознанно относятся к своему здоровью

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно национальному исследованию «Доля граждан Республики Казахстан, ведущих здоровый образ жизни», по итогам 2025 года 35,7% казахстанцев придерживаются принципов ЗОЖ, это на 1,5% больше, чем годом ранее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав.

Рост показателя говорит о том, что всё больше граждан осознанно относятся к своему здоровью, выбирая профилактику заболеваний, физическую активность и сбалансированное питание вместо лечения последствий.

Положительная динамика стала также результатом системной профилактической работы, которая ведется по всей стране. Одним из инструментов профилактики стали школы здоровья — площадки при организациях здравоохранения, где людей обучают укреплять здоровье. При поликлиниках и стационарах работают школы здоровья системы кровообращения, сахарного диабета, бронхиальной астмы, пожилого человека, планирования семьи, подготовки к родам, молодой мамы, здорового ребенка и профилактики поведенческих факторов риска.

В 2025 году в Казахстане действовали 4 719 школ здоровья в поликлиниках, которые посетили более 1,66 млн человек, и 380 школ в стационарах с охватом 253 352 человека.