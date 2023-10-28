По факту гибели горняков возбуждено уголовное дело

Работу следствия координируют первый заместитель генерального прокурора и замглавы МВД, передает Kazpravda.kz

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По факту возгорания на шахте в Карагандинской области, случившегося минувшей ночью, начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

"Создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров, в состав которых включены наиболее опытные сотрудники правоохранительных органов и специалисты МЧС", – говорится в сообщении Генпрокуратуры республики.

Работу следствия координируют первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев и замглавы МВД Кайрат Сунтаев.

Сегодня в шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел, предположительно, взрыв метана, в результате чего погибли 16 горняков.

В карагандинские больницы доставлены 18 горняков, в основном, с отравлением угарным газом.

Введен план ликвидации аварии.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".