Крупный пожар в Костанайской области: суд взыскал с экс-руководителя лесхоза 21 млрд тенге

Экс-руководитель разрешил производить лесозаготовку в период высокой пожарной опасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд
Бывший руководитель Басаманского учреждения лесного хозяйства Ж., несмотря на установленный запрет на пребывание людей на территории лесного фонда Костанайской области летом в период высокой пожароопасности, незаконно разрешил частным бригадам производить лесозаготовку.
В результате 2 сентября 2022 года из-за неисправности техники бригад произошел масштабный пожар, охвативший территорию Басаманского и Семиозерного лесных хозяйств, а также сел Аманкарагай и Озерное Аулиекольского района. Облсудом Ж. был приговорен к 4,5 годам лишения свободы c пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе.
Костанайский горсуд рассмотрел иск уполномоченного органа к Ж. и его супруге Д. о возмещении в доход государства ущерба, признании общей долевой собственностью имущество и обращении взыскания на ½ долю Ж.
«Суд удовлетворил иск частично: с ответчика взыскан ущерб в доход государства 21 млрд 436 млн тенге, в областной бюджет – 18 млрд тенге и районный – 326 млн тенге. Требование в части установления общей долевой собственности и обращения взыскания на ½ долю у супруги Д. суд посчитал преждевременным. Решение суда не вступило в законную силу», – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что 2 сентября 2022 года в 15:10 на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе загорелся лесной массив. Огонь уничтожил более 39 тысяч га лесных и нелесных угодий на общую сумму свыше 18 млрд тенге. Также сгорели жилые дома, субъекты малого бизнеса, техника, имущество лесного хозяйства более чем на 600 млн тенге.
На возмещение материальных потерь и борьбу с пожаром государство затратило свыше 2,5 млрд тенге. 1 человек погиб и 12 пострадали. 7 сентября в 15:00 пожар был локализован и потушен 10 сентября в 10:00.
Расследованием пожаров в Костанайской области занимались специальные прокуроры. Надзорный орган Костанайской области в сентябре прошлого года начал досудебное расследование в отношении руководства КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства».
В середине января 2023 года виновника крупного природного пожара в Аулиекольском районе тракториста Александра Репейко приговорили к году лишения свободы.
Подробнее о том, что экс-главе лесхоза ужесточили приговор, можно прочитать здесь.