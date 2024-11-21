Крупный пожар в Костанайской области: суд взыскал с экс-руководителя лесхоза 21 млрд тенге

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Экс-руководитель разрешил производить лесозаготовку в период высокой пожарной опасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Бывший руководитель Басаманского учреждения лесного хозяйства Ж., несмотря на установленный запрет на пребывание людей на территории лесного фонда Костанайской области летом в период высокой пожароопасности, незаконно разрешил частным бригадам производить лесозаготовку.

В результате 2 сентября 2022 года из-за неисправности техники бригад произошел масштабный пожар, охвативший территорию Басаманского и Семиозерного лесных хозяйств, а также сел Аманкарагай и Озерное Аулиекольского района. Облсудом Ж. был приговорен к 4,5 годам лишения свободы c пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе.

Костанайский горсуд рассмотрел иск уполномоченного органа к Ж. и его супруге Д. о возмещении в доход государства ущерба, признании общей долевой собственностью имущество и обращении взыскания на ½ долю Ж.

«Суд удовлетворил иск частично: с ответчика взыскан ущерб в доход государства 21 млрд 436 млн тенге, в областной бюджет – 18 млрд тенге и районный – 326 млн тенге. Требование в части установления общей долевой собственности и обращения взыскания на ½ долю у супруги Д. суд посчитал преждевременным. Решение суда не вступило в законную силу», – говорится в  сообщении.

Ранее стало известно, что 2 сентября 2022 года в 15:10 на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе загорелся лесной массив. Огонь уничтожил более 39 тысяч га лесных и нелесных угодий на общую сумму свыше 18 млрд тенге. Также сгорели жилые дома, субъекты малого бизнеса, техника, имущество лесного хозяйства более чем на 600 млн тенге.

На возмещение материальных потерь и борьбу с пожаром государство затратило свыше 2,5 млрд тенге. 1 человек погиб и 12 пострадали7 сентября в 15:00 пожар был локализован и потушен 10 сентября в 10:00. 

Расследованием пожаров в Костанайской области занимались специальные прокуроры. Надзорный орган Костанайской области в сентябре прошлого года начал досудебное расследование  в отношении руководства КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства».

В середине января 2023 года виновника крупного природного пожара в Аулиекольском районе тракториста Александра Репейко приговорили к году лишения свободы. 

Подробнее о том, что экс-главе лесхоза ужесточили приговор, можно прочитать здесь

 

#суд #пожар #Костанайская область #лесхоз

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