Приехать, чтобы побежать

Горный забег «Шаган тау» собрал в Коксуском районе любителей спорта в возрасте от 18 до 70 лет из разных уголков Казахстана. Свою выносливость, силу и подготовку они демонстрировали в двух дистанциях – на 6,5 и 13 км.

Забег под девизом «Новый Казахстан – здоровая, честная и добропорядочная нация» был организован региональным департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и управлением общественного развития области Жетысу. Главная цель сложного, но увлекательного состязания – популяризация массового спорта, укрепление здоровья, а также весьма символичный призыв к покорению вершин вопреки всем сложностям.

Участники забега продемонст­рировали недюжинную волю к победе: по живописным дорожкам горы Шаган высотою в 1,5 тыс. м до финиша так или иначе добрались почти все участники. Разделенные на две возрастные группы – до 40 лет и старше – победители и призеры были награждены медалями и ценными подарками.

– Я приехал из Алматы, пробежал дистанцию в 13 километров, – рассказывает Аман Нуркельды. – Бежать вверх, конечно, непросто, но благодаря подготовке и нежаркой погоде смог прийти первым. Хочу отметить высокую организацию забега и отдельно поблагодарить всех ребят за прекрасную, душевную атмосферу.

Организаторы, в свою очередь, обещают сделать мероприятие традиционным и привлекать к нему как можно больше участников.