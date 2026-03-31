В Индии построят 100 новых аэропортов

В мире,Гражданская авиация
87
Айман Аманжолова
корреспондент

Правительство Индии одобрило масштабную программу Modified UDAN — обновленную инициативу по развитию региональных авиаперевозок. Общий бюджет проекта составит 28 840 крор рупий (примерно 3 миллиарда долларов), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Название UDAN расшифровывается как Ude Desh ka Aam Nagrik — «пусть обычный гражданин страны летает», и это отражает главную цель программы: сделать авиаперелеты доступными для широкой аудитории.

Ключевым направлением станет создание 100 новых аэропортов и 200 вертолетных площадок. Речь идет не о крупных международных хабах, а о компактных региональных воздушных гаванях. Их будут разворачивать на базе уже существующих, но неиспользуемых взлетно-посадочных полос. Основная задача — связать малые города с общей авиационной сетью страны.

Программа рассчитана на десять лет и предусматривает не только развитие инфраструктуры, но и финансовую поддержку авиакомпаний, чтобы новые маршруты оставались экономически устойчивыми.

Сегодня Индия — один из самых быстрорастущих авиационных рынков мира. Власти рассчитывают, что расширение авиасообщения ускорит экономический рост и создаст тысячи рабочих мест.

В долгосрочной перспективе цели еще масштабнее: увеличить число аэропортов с нынешних 163 (на 2025 год) до 350–400 к 2047 году. В рамках политики локализации планируется закупка вертолетов HAL Dhruv и самолетов HAL Dornier для региональных перевозчиков.

При этом рынок региональной авиации в Индии уже стал ареной серьезной конкуренции: за заказы борются Airbus (через турбовинтовые самолеты ATR) и бразильская Embraer с моделью E175.

Ранее стало известно, что губернатор штата Флорида Рон Десантис подписал указ о переименовании аэропорта в Палм-Бич в Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа. 

 

#авиация #строительство #аэропорт #Индия

Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
Парк превратился в современную зону отдыха
Спрос высокий на газоблоки
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Расширяя стратегическое партнерство
Ключевой этап подготовки
Системный подход к Digital Qazaqstan
Арал: обеспечить прозрачность водопользования
Казначейство готовится к внедрению цифрового тенге
Риски остаются, но ситуация под контролем
Новые горизонты модернизации
Трансформация: социальный блок
Принцип будет точечным
В двух остановках… от беды
Половодье набирает силу
И дольше века длится день газеты
Гидроресурсы нужно ценить и эффективно использовать
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Что известно о казахстанском альпинисте, удостоенном высокой госнаграды
Правительство утвердило Национальный проект по развитию угольной генерации в Казахстане
Ситуация под контролем: в регионах усилили работу по предупреждению паводков
Свыше 170 стоматологий прекратили работу на фоне проверок в Казахстане
Глава государства направил поздравление Президенту Греции
Бектенов проверил ход строительства крупной газовой электростанции на юге Казахстана
Нурлан Байбазаров назначен помощником Президента по экономическим вопросам
Президенты Казахстана и Турции обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений
Подставные компании и млрд тенге: блогера разыскивают по делу о сети онлайн-казино
Казахстан присоединится к международной акции «Час Земли»
Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
Активное снеготаяние в ВКО: спасатели следят за ситуацией с помощью дронов
Глобальную повестку в сфере радиосвязи и спутниковых технологий обсудили в Шымкенте
В горах Алматинской области всю ночь искали семью из четырех человек
Наурыз на Каспии: Казахстан представил национальные традиции в Баку
Президент присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» альпинисту Ерванду Ильинскому
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Слово о замечательном человеке
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре

Селин Дион возвращается на сцену
Цены на золото продолжают расти
США ударили противобункерными бомбами по иранскому Исфахану
Ежегодные гонки на офисных креслах состоялись в Японии

