Правительство Индии одобрило масштабную программу Modified UDAN — обновленную инициативу по развитию региональных авиаперевозок. Общий бюджет проекта составит 28 840 крор рупий (примерно 3 миллиарда долларов), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Название UDAN расшифровывается как Ude Desh ka Aam Nagrik — «пусть обычный гражданин страны летает», и это отражает главную цель программы: сделать авиаперелеты доступными для широкой аудитории.

Ключевым направлением станет создание 100 новых аэропортов и 200 вертолетных площадок. Речь идет не о крупных международных хабах, а о компактных региональных воздушных гаванях. Их будут разворачивать на базе уже существующих, но неиспользуемых взлетно-посадочных полос. Основная задача — связать малые города с общей авиационной сетью страны.

Программа рассчитана на десять лет и предусматривает не только развитие инфраструктуры, но и финансовую поддержку авиакомпаний, чтобы новые маршруты оставались экономически устойчивыми.

Сегодня Индия — один из самых быстрорастущих авиационных рынков мира. Власти рассчитывают, что расширение авиасообщения ускорит экономический рост и создаст тысячи рабочих мест.

В долгосрочной перспективе цели еще масштабнее: увеличить число аэропортов с нынешних 163 (на 2025 год) до 350–400 к 2047 году. В рамках политики локализации планируется закупка вертолетов HAL Dhruv и самолетов HAL Dornier для региональных перевозчиков.

При этом рынок региональной авиации в Индии уже стал ареной серьезной конкуренции: за заказы борются Airbus (через турбовинтовые самолеты ATR) и бразильская Embraer с моделью E175.

