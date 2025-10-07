Отмечается, что встреча прошла в позитивном ключе

Фото: aa.com.tr

Первый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС по ситуации в Газе завершился в Шарм-эль-Шейхе. Диалог проходил при посредничестве Египта, Катара, США и Турции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Основные темы обсуждения – прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа, обмен пленными и заключёнными, а также гуманитарная помощь.

Подробностей стороны не раскрывают, однако встреча прошла в позитивном ключе.

Переговоры продолжатся сегодня, 7 октября, при этом ближайшие дни могут стать решающими для достижения договорённостей.

Неделю назад Белый дом опубликовал «полноценный» план Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, состоящий из 20 пунктов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает данную инициативу в качестве уникальной возможности и важнейшего шага для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

По словам президента США, режим перемирия в секторе Газа при согласии ХАМАС с мирным планом введут немедленно. Дональд Трамп заявил, что Израиль согласен с первоначальной линией отвода сил в секторе.