Завершился первый раунд переговоров о прекращении огня в Газе

В мире
74
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Отмечается, что встреча прошла в позитивном ключе

Фото: aa.com.tr

Первый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС по ситуации в Газе завершился в Шарм-эль-Шейхе. Диалог проходил при посредничестве Египта, Катара, США и Турции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Основные темы обсуждения – прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа, обмен пленными и заключёнными, а также гуманитарная помощь.

Подробностей стороны не раскрывают, однако встреча прошла в позитивном ключе.

Переговоры продолжатся сегодня, 7 октября, при этом ближайшие дни могут стать решающими для достижения договорённостей.

Неделю назад Белый дом опубликовал «полноценный» план Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, состоящий из 20 пунктов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает данную инициативу в качестве уникальной возможности и важнейшего шага для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

По словам президента США, режим перемирия в секторе Газа при согласии ХАМАС с мирным планом введут немедленно. Дональд Трамп заявил, что Израиль согласен с первоначальной линией отвода сил в секторе.

 

#переговоры #Газа

Популярное

Все
Мегаполис заслужил статус высокого крафта
Два плюса на один респиратор
На Играх стран СНГ
Урожайность, цены, экспортные рынки
Духовное наследие Бекет-ата – в сердце народном
Знаменитый «Қызыл таң» остается на месте
Надежный партнер для инвесторов
Удачный сезон для Данила
Не выдержал асфальт
30-метровый пирог испекли в честь юбилея г. Конаева
Человек с большим сердцем
Все начинается с нас самих!
Трудовое воспитание поможет вернуться к нормальной жизни
Равные возможности для каждого ребенка
Преображается старинный Жаркент
Закон Республики Казахстан О ратификации
И вновь продолжается сБой…
Виноградные слезы
Проекты, меняющие жизнь
Спектр взаимного интереса широк и масштабен
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Продукты стали дешевле
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Новая эра в истории казахского языка
Наши шахматисты выиграли командный зачет
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
В области Жетысу стартовала уборка кукурузы
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Маленькая империя для больших начинаний
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Нобелевскую премию вручили в области медицины
Новый тайфун обрушился на Китай
Около тысячи человек оказались заблокированными на Эвересте
Около полусотни людей стали жертвами оползней в Непале

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]