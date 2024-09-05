Дело Мухамедиулы: выявлены новые объекты, подлежащие возврату государству

Возврат активов , Коррупция , Суд
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Дана Аменова
корреспондент

По искам прокуроров в Астане и Алматы идут судебные разбирательства о возврате в госсобственность еще трех объектов на сумму более 3,5 млрд тенге, ранее проданных компаниям, связанным с экс-министром культуры Мухамедиулы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генпрокуратура по итогам проверки вернула в собственность государства объекты, которые были проданы частным компаниям незаконно. Было установлено, что в отдельных случаях продажа государственного имущества противоречила закону, поэтому прокурорами инициированы иски о возврате в собственность государства имущества на сумму порядка 4,8 млрд тенге.

«Один из них на сегодня удовлетворен судом. Так, в 2019 году в пользу частной компании, аффилированной с бывшим министром культуры Мухамедиулы за 332 млн тенге, реализована республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта. Расположенное в Алматы предприятие до продажи было оценено в 662 млн тенге. При этом, реальная рыночная стоимость имущественного комплекса составляла 1,213 млрд тенге, разница в сумме выразилась в занижении долгосрочных активов предприятия», – проинформировали в ГП РК.

В Генпрокуратуре добавили, что по иску прокуратуры Алматы договор купли-продажи предприятия судом признан недействительным.

«Наряду с этим, по искам прокуроров в Астане и Алматы идут судебные разбирательства о возврате в государственную собственность еще трех объектов на сумму более 3,5 млрд тенге, также ранее проданных компаниям, связанным с экс-министром культуры Мухамедиулы», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, в рамках проверки прокуратурой области Улытау предан суду согласно ч. 2 ст. 371 УК РК «Халатность» один из руководителей Карагандинского департамента государственного имущества. Он обвиняется в проявлении халатности при отчуждении объекта государственной собственности, повлекшей причинение государству ущерба на 184 млн тенге.

«По итогам проверки по представлению Генпрокуратуры за системные недостатки и упущения наказаны 35 должностных лиц комитета государственного имущества и приватизации, в том числе первые руководители региональных департаментов», – уточнили в надзорном органе.

Напомним, бывший министр культуры был осужден за организацию и хищение из бюджета в особо крупном размере, злоупотребляя должностными полномочиями, за покушение на совершение рейдерства. Его осудили к 11 годам тюрьмы и запретили пожизненно занимать должности на госслужбе. 

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении экс-министра и его супруги Галии Искаковой и адвоката Мустахима Тулеева. Также адвоката Мустахима Тулеева, которого подозревали в подстрекательстве к даче взятки, арестовали на два месяца.

Приговор экс-министру в аппеляционном суде оставили без изменения. 

 

 

 

#Генпрокуратура #возврат #Мухамедиулы #объекты #госсобственность

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