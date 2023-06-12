Сенаторы почтили память погибших в Абайской области минутой молчания

На заседании бюро Сената под председательством Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку предстоящего заседания палаты, запланированного на 15 июня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Фото: Н. Байбулин, пресс-служба Сената

Началось заседание с минуты молчания, члены бюро и сотрудники аппарата Сената почтили память сотрудников «Семей орманы», погибших в результате масштабного пожара в Абайской области.

Председатель палаты отметил, что в связи с распоряжением главы государства 12 июня объявлен в стране Днем общенационального траура, и выразил слова соболезнования родным и близким погибших.

Маулен Ашимбаев также напомнил, что накануне президент страны посетил регион, где встретился с семьями погибших и дал конкретные поручения соответствующим органам по оказанию им помощи, выяснению причин трагедии.

Также на заседании бюро в ходе обсуждения темы предстоящего Правительственного часа Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на необходимости выработки конкретных предложений по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса.

Отметим, 16 июня планируется проведение Правительственного часа на тему: «Вопросы переработки сельскохозяйственной продукции в контексте увеличения экспортного потенциала АПК, импортозамещения».

Определили сенаторы и повестку предстоящего заседания палаты. Депутаты в четверг рассмотрят отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Еще одного ищут.